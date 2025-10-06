Slušaj vest

Struja je skuplja za 6,6 odsto. Nove, više cene odnose se na domaćinstva i male kupce, a promenjene su i zone. Dosadašnja granica između crvene i plave zone bila je na 1.600 kWh, a od danas će potrošači brže ulaziti u crvenu zonu, tj. skuplju zonu, tačnije, čim pređu 1.200 kWh na mesečnom nivou.

Zbog svega ovoga EPS je obezbedio dodatne popuste za redovne platiše.

- Sada imamo popust od 7 procenata i taj popust kupci mogu da ostvare od računa za oktobar mesec, ako ispune dva uslova: to je da izmire sve svoje račune do 20. u mesecu i ukoliko se opredele da svoj račun dobijaju elektronskim putem, kroz tzv. E-račun. Najjednostavniji način je registrovanje na našoj aplikaciji Uvid u račun, koji se besplatno skida sa Play prodavnica - rekao je Željko Nenadić, pomoćnik izvršnog direktora za snabdevanje u EPS-u.

Saveti električara

Period zime dodatno se oseti na našim računima, a kako bismo sprečili nepotrebni utrošak energije za zagrevanje stana, saveti električara mogu biti od koristi.

- Ako već nemate, onda možete da ugradite ovako neki deo, to je termoventil, odnosno ventil koji podesimo na neku vrednost, neku temperaturu otprilike za koju mi smatramo da nam je ugodna, kada grejanje postigne temperaturu u tom objektu, automatski ovaj ventil gasi radijator, smanjuje kompletno protok vode kroz njega i samim tim štedite energiju - kaže električar Zlatan Mišić.

Iako nas najnovije poskupljenje struje nije obradovalo, iz EPS-a apeluju da dobre navike treba da postanu pravilo.

Dobro izolujte kuću, smanjite temperaturu grejanja, iskoristite prirodno svetlo, zamenite stare uređaje energetski efikasnijim, štedljivo koristite vodu i redovno održavajte uređaje, saveti su stručnjaka koji mogu popraviti kućni budžet.