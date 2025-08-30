Slušaj vest

Pokušaj trgovaca da izigraju Uredbu u ograničenju trgovačkih marži na oko 20.000 proizvoda, i pre nego što je ona stupila na snagu, u startu je osujećen. Vlada Srbije juče je hitno reagovala i na vanrednoj sednici usvojila dopunu Uredbe kako bi sprečila da trgovinski lanci pritiskom na dobavljače doskoče novim merama države koje stupaju na snagu u ponedeljak, 1. septembra.

Ovom dopunom, kako je potvrđeno u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, ograničeni su logistički rabat i druge naknade.

- Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, između ostalog, sada sadrži i odredbe kojim se logistički rabat, naknada za manjak robe i otpis robe ograničavaju na tri, odnosno jedan odsto - objasnili su u resornom ministarstvu.

SAŠA ĐOGOVIĆ: OČEKIVANA REAKCIJA TRGOVACA

Ekonomista Saša Đogović ističe da svaka administrativna mera izaziva reakciju onih na koje se odnosi i pokušavaju da pronađu put da je neutrališu ili bar ublaže njeno dejstvo. - Takva nastojanja trgovaca će biti prisutna i ubuduće kako bi bar delimično izbegli primenu Uredbe, a pitanje je da li kapaciteti inspekcijskih službi mogu pokriti sve to i izvršiti adekvatnu kontrolu i veletrgovaca i maloprodaje. Ova mera je ograničenog veka trajanja i imaće i ograničen pozitivan domet.

Na ovaj način sprečen je pokušaj trgovaca da zloupotrebe Uredbu o ograničenju marži trgovinskih lanaca na 20 odsto i proizvođačima nametnu dodatne troškove.

Na to je prvo ukazala ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, koja je rekla da su u Vladi Srbije bili šokirani takvim ponašanjem trgovaca.

- Neki trgovinski lanci krenuli su sa ozbiljnim pritiscima na svoje dobavljače insistirajući na zaključivanju aneksa ugovora, kako sam obaveštena direktno od nekih kompanija koje su dobavljači, da se izvrše određene korekcije i da se to sve uradi pre stupanja Uredbe kako bi pokušali da doskoče nekim našim odredbama - otkrila je Lazarevićeva:

- Kako bih rekla plastično, pokušali su da doskoče nekim odredbama Uredbe, a pritom, ono što je meni posebno bilo neverovatno, imali smo dva sastanka s trgovcima ove nedelje, pre dva dana, ministar Mali i ja, gde smo izašli u susret upravo nekim molbama, komentarima, da se određeni broj stavki izuzme iz onog ograničenja od 10% na "off rabat", tipa logističkih troškova, troškova otpisa, koji su realni i vrlo konkretni i da oni budu, da kažemo, izuzeti - kazala je.

PROIZVODI KOJI ĆE BITI JEFTINIJI OD 1. SEPTEMBRA - mleko i mlečni proizvodi - mešoviti proizvodi

- jaja

- bezalkoholna pića i čaj

- sveže voće i povrće

- prerađeno voće i povrće

- hleb i peciva

- mahunarke

- smrznuti proizvodi

- sveže i prerađeno meso

- sveža i prerađena riba

- slani konditori

- slatki konditori i cerealije

- šećer i med

- brašno i testenine

- ulja i masti

- sirće

- pirinač

- so i začini

- kućna hemija

- papirna i kuhinjska galanterija

- lična higijena i kozmetika

- hrana za bebe i pelene

Onda se pokušalo, dodala je, da se prvo pod logističke troškove znatno poveća taj procenat i da se tu podvuku neki drugi troškovi koji su sada ograničeni na 10%, a dosad su bili u znatno većem procentu. Poručila je malim i srednjim kompanijama da budu istrajne i da ne popuste i naglasila da Uredba može biti menjana na sednicama Vlade kako bi se stvari vratile na pravi put.