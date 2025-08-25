Slušaj vest

Iako je prinos kupine dobar, otkupna cena pala je na 150 dinara, što je razočaralo proizvođače.

Sezonski radnici, međutim, ističu da posla ima i da se može solidno zaraditi.

"Ko je dobar radnik, bere po 160 kila, bere, ima, može da se zaradi. Oko 4.000 ili 5.000 dnevno kad ima roda, a kad nema onda slabije ne može više od 2000 do 2500 dinara dnevno. Nije lak posao naročito kad su vrućine, ali izdržava se", kaže za RINU Nada Marinković iz Aleksnica, koja već 17 godina radi na sezonskim poslovima u Arilju.

Proizvođači ističu da je kvalitet ovog voća dobar, ali da cena ne pokriva uloženi trud.

"Kupina je ove godine baš dobro rodila i kvalitet je dobar. Cena je počela sa 180 dinara ovde kod nas u ariljskom kraju i onda iz nekog nepoznatog razloga je spuštena na 150 pre neki dan. Sad je trenutno, kažu, 150 dinara. Mi smo se nadali da će cena da raste, a ne da pada, pošto je malina tako desetkovana, nadali smo se ovu kupinu da ćemo tu izvući neki prinos i neku zaradu", kaže proizvođač Mileta Pilčević.

Dodaju da su nezadovoljni ovakvim razvojem situacije.

"Nije loš kvalitet, kupina je nekako preživela ovu sušu… Nadali smo se i boljoj ceni, ali ta cena izgleda da ne ide uzlaznim putem, pa mi s tim izražavamo jedno veliko nezadovoljstvo, da svi kupinari smo nezadovoljni tom cenom", kaže Pilčević.

Berba kupine trajaće do kraja avgusta.