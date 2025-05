Dnevnica, u proseku, od 4.000 do 6.000 dinara (bez obezbeđene hrane). Upravo tako izgledaju oglasne strane ovih dana, ali i vapaji malinara koji tvrde da im se čak i, pored slabijeg roda ove godine, na takve oglase trenutno ne javlja previše radnika. Sezona berbe kreće polovinom juna.

Osim nepovoljnih vremenskih prilika koje su i te kako uticale na ovogodišnji rod, pa će on biti ispod proseka, vlasnici malinjaka žale se i na to da mnogi koriste priliku da odu iz zemlje, čime se ponuda sezonske radne snage rapidno smanjuje. Malinari iz okoline Arilja upozoravaju da su honorari za berača u poslednjih nekoliko godina u odnosu na cenu maline prilično visoki. Prošle godine su dnevnice bile od 4.000 do 4.500 dinara, a već sada se iznad tog iznosa, s tim što vlasnici parcela pod ovim voćem ističu da još ne znaju kakva će biti cena maline.