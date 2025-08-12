Slušaj vest

Ova nova uredba Ministarstva finansija Grčke o zabrani naplate provizije na bankomatima stupila je na snagu u ponedeljak,11. avgusta.

Do sada je svaki klijent koji bi podizao gotovinu na bankomatu banke koja nije njegov provajder plaćao dodatnu naknadu.

Istovremeno je uvedeno nacionalno ograničenje od 1,50 evra za podizanje gotovine sa bankomata trećih strana, poput onih smeštenih u turističkim zonama, a koji ne pripadaju određenoj banci.

Šta podrazumeva novi zakon o bankomatima u Grčkoj:

Nulta naknada za podizanje gotovine između svih banaka koje učestvuju u međubankarskom sistemu DIAS

Ukidanje naknada bankomata trećih strana kada postoji direktna ili indirektna vlasnička povezanost s bankom klijenta

Nulta naknada i kod bankomata trećih strana u opštinama gde postoji samo jedan bankomat

Ograničenje maksimalne naknade na 1,50 evra za podizanje gotovine na bankomatima trećih strana širom zemlje

Besplatan uvid u stanje računa za sve korisnike kartica, bez obzira na banku ili provajdera bankomata

Jednokratna naknada od 0,50 evra za slanje novca putem digitalnih kanala (web, mobilno i internet bankarstvo) preko trećih provajdera, u skladu s bankarskim tarifama

Zakonska odredba da nijedna banka ne može naplaćivati svojim klijentima proviziju za podizanje gotovine

Pre nekoliko nedelja, jedna velika banka u Grčkoj zamenila je stotine svojih bankomata uređajima treće strane, u čijem vlasništvu je i dalje imala udeo. Klijenti te banke su otkrili da moraju da plaćaju više od 2 evra provizije za podizanje gotovine.

Problem je ubrzo dospeo do grčkog parlamenta, gde je opozicija žestoko kritikovala Vladu, a Ministarstvo finansija poručilo da neće dozvoliti uvođenje takvih naknada.