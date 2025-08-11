Slušaj vest

Glavni razlog: nedostatak novca, navodi čak 65% onih koji neće putovati

Osim prevoza i smeštaja, turisti često zaborave na dodatne takse koje se naplaćuju na licu mesta i koje nisu uvek jasno prikazane prilikom rezervacije.

„Ove takse podržavaju lokalni turizam i zaštitu okoline, ali važno je znati za njih unapred“, kaže Melisa Ulrih, savetnica za putovanja.

Stručnjaci savetuju da u budžet uvek uračunate i potencijalne dodatne troškove.

prazna plaža u Crnoj Gori
Glavni razlog je nedostatak novca Foto: Shutterstock

Najčešći skriveni troškovi:

Uslužna naknada u restoranima – U mnogim zemljama je već uračunata u račun

Resort fee – Dodatna naknada za hotelske sadržaje, posebno u mestima poput Havaja, naplaćuje se pri dolasku i često izostane u ukupnoj ceni prilikom rezervacije

Naknade za inostrane transakcije – Banke i kartice često naplaćuju provizije za plaćanje u stranoj valuti. Bolje je birati plaćanje u lokalnoj valuti

plaćanje karticom
Plaćanje karticom Foto: Shuterstock

Parking – Hoteli mogu naplaćivati i do 50 dolara po noći za parking, posebno u popularnim destinacijama.

Putno osiguranje – pametan dodatak

Iako nije obavezno, putno osiguranje može biti presudno ako dođe do otkazivanja ili problema na putu.

„Bolje ga imati i ne koristiti, nego obrnuto“, kaže savetnica Čelsi Gambino.

BiznisKurir/BIZLife

Ne propustiteNovčanikLEŽALJKE IMAJU VEĆU DNEVNICU NEGO KONOBARI! Snimak sa grčkog primorja izazvao haos na mrežama, neki tvrde da je jeftino
plaža sa suncobranima i ležaljkama
NovčanikOVO SU CENE OSNOVNIH NAMIRNICA U GRČKOJ 2025. GODINE! Ivana Apostolu za Kurir televiziju detaljno o svim poskupljenjima (VIDEO)
ivana.jpg
NovčanikSRBI MASOVNO LETUJU NA KREDIT! Čak 80 odsto turističkih aranžmana plaća se kreditnim karticama
whatsapp-image-20230726-at-9.52.13-am.jpg
NovčanikUMESTO 3.000 € ZA LETOVANJE DAJE MANJE OD 1.500! Majka iz Beograda putovanje za porodicu na ovaj način plaća jeftinije! Grčka opet omiljena, evo prvih cena
shutterstock-2490956611.jpg