Glavni razlog: nedostatak novca, navodi čak 65% onih koji neće putovati

Osim prevoza i smeštaja, turisti često zaborave na dodatne takse koje se naplaćuju na licu mesta i koje nisu uvek jasno prikazane prilikom rezervacije.

„Ove takse podržavaju lokalni turizam i zaštitu okoline, ali važno je znati za njih unapred“, kaže Melisa Ulrih, savetnica za putovanja.

Stručnjaci savetuju da u budžet uvek uračunate i potencijalne dodatne troškove.

Glavni razlog je nedostatak novca Foto: Shutterstock

Najčešći skriveni troškovi:

Uslužna naknada u restoranima – U mnogim zemljama je već uračunata u račun

Resort fee – Dodatna naknada za hotelske sadržaje, posebno u mestima poput Havaja, naplaćuje se pri dolasku i često izostane u ukupnoj ceni prilikom rezervacije

Naknade za inostrane transakcije – Banke i kartice često naplaćuju provizije za plaćanje u stranoj valuti. Bolje je birati plaćanje u lokalnoj valuti

Plaćanje karticom Foto: Shuterstock

Parking – Hoteli mogu naplaćivati i do 50 dolara po noći za parking, posebno u popularnim destinacijama.

Putno osiguranje – pametan dodatak

Iako nije obavezno, putno osiguranje može biti presudno ako dođe do otkazivanja ili problema na putu.

„Bolje ga imati i ne koristiti, nego obrnuto“, kaže savetnica Čelsi Gambino.