SVE MANJE LJUDI ODLAZI NA LETOVANJA: Putovanja su sve skuplja, a ovde leže skriveni troškovi
Putovanja su sve skuplja, a ove godine manje ljudi planira letovanje, samo 46% u odnosu na 53% prošle godine.
Glavni razlog: nedostatak novca, navodi čak 65% onih koji neće putovati
Osim prevoza i smeštaja, turisti često zaborave na dodatne takse koje se naplaćuju na licu mesta i koje nisu uvek jasno prikazane prilikom rezervacije.
„Ove takse podržavaju lokalni turizam i zaštitu okoline, ali važno je znati za njih unapred“, kaže Melisa Ulrih, savetnica za putovanja.
Stručnjaci savetuju da u budžet uvek uračunate i potencijalne dodatne troškove.
Najčešći skriveni troškovi:
Uslužna naknada u restoranima – U mnogim zemljama je već uračunata u račun
Resort fee – Dodatna naknada za hotelske sadržaje, posebno u mestima poput Havaja, naplaćuje se pri dolasku i često izostane u ukupnoj ceni prilikom rezervacije
Naknade za inostrane transakcije – Banke i kartice često naplaćuju provizije za plaćanje u stranoj valuti. Bolje je birati plaćanje u lokalnoj valuti
Parking – Hoteli mogu naplaćivati i do 50 dolara po noći za parking, posebno u popularnim destinacijama.
Putno osiguranje – pametan dodatak
Iako nije obavezno, putno osiguranje može biti presudno ako dođe do otkazivanja ili problema na putu.
„Bolje ga imati i ne koristiti, nego obrnuto“, kaže savetnica Čelsi Gambino.
BiznisKurir/BIZLife