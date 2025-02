Slušaj vest

Kao i prethodnih sezona, već od sredine maja do kraja septembra, letovališta u Grčkoj i dalje su omiljeni izbor oko 70 odsto srpskih turista i prema podacima Nacionalne agencije turističkih agencija (Juta) iz Srbije se na letovanje u ovu zemlju više putuje posredstvom turističkih agencija nego u ličnom aranžmanu, u odnosu oko 70 prema 30 odsto.

Svake godine, i prema trenutno prodatim i rezervisanim aranžmanima tako će biti i ove godine, u toj zemlji boravi oko milion turista. Najveći broj naših ljudi, između 600.000 i 700.000 boravi u severnom delu Grčke.

- Cene su ove godine za letovanje u Grčkoj povećane za par odsto, nama (agencijama, prim. nov.) Grci su povećali pet odsto, a mi nismo ni toliko. Prodaja aranžmana je počela pre tri meseca i na nivou smo prošle godine što je dobro. Tražnja za Grčku je velika, kao i svake godine se traži puno, i uglavnom su ljudi zainteresovani za apartmane. Za Sajam turizma, koji počinje 20. februara, pripremamo specijalne ponude i popuste tako da će biti još pogodnosti za rani buking – kaže za Milan Lainović, zamenik direktora Jute i vlasnik jedne od najvećih turističkih agencija.

"Letovanje počnem da otplaćujem još u novembru, prođem dosta jeftinije"

Koliko se isplati uplatiti letovanje tokom ranog bukinga, potvrđuje primer i Beograđanke Nataše Nikolić.

- Godinama unazad letovanje uplaćujem još u novembru, najkasnije u decembru. Četrdeset odsto uplatim odmah, pri rezervaciji, i onda ostatak sama podelim na jednake mesečne rate koje uplaćujem do pred polazak. Tako do mora otplatim celo letovanje i platu koju dobijem pred put koristim za dodatni trošak tamo i da kupimo šta nam treba za put - priča nam Nikolićeva i dodaje da u ranom bukingu uvek sve mnogo povoljnije.

Do sada ju je tako letovanje, 10, 11 noći sa polupansionom, za nju i dve ćerke u prvoj polovini jula uglavnom iznosilo ukupno oko 1.100, 1.200 evra kada ih rezerviše krajem prethodne godine. To su uvek dobri hoteli sa najmanje 4 zvezde, na Halkidikiju.

Foto: Kurir/T.S.

Ove godine, kaže, "ubola" je premiju. Jedna naša agencija ima specijalnu saradnju sa odličnim hotelom od 5 zvezda na Kasandri. Jedanaest dana polupansiona za nju i dve ćerke koštalo ju je u ranom bukingu ukupno 1.480 evra, dok je regularna cena direktno preko hotela čak 3.000! Toliko će taj hotel i preko naših agencija koštati u sezoni.

- Ko hoće kvalitetan, a povoljan hotel za letovanje, mora o tome da razmišlja još u novembru. Možda je to nekome opterećujuće, ali ja nemam mogućnost da usred leta iskeširam tolike hiljade evra, a ne volim ni da se "zarobim" karticu ili čekove i otplaćujem mesecima kasnije. Nekako mi je lakše da more otplatim unapred, posle će mi svakako biti potreban novac za početak školske godine, ali i neka nova putovanja - kaže Nikolićeva.

Srbi se iznova vraćaju u Grčku

Prema njegovim rečima, ljudi koji godinama putuju u Grčku i ove godine joj se vraćaju. U turističkim agencijama očekuju povećanje broja naših turista u ovoj zemlji za 10 do 15 odsto. Povećanje je uglavnom posledica, kažu turistički radnici, rotiranja turista koji jedne godine idu u Egipat, Španiju ili Italiju, a zatim se ponovo vraćaju u Grčku.

- Presek ćemo raditi 1. marta i znaćemo detaljnije kako ide prodaja. Nema potrebe da ljudi čekaju sajam, jer već sada su u prednosti svi koji iskoriste rane uplate. Ne radi se samo o popustima, odnosnu novcu, već sada mogu da biraju termin, kapacitete i sobe i sve drugo. Kasnije će cene biti više, ali je veliko pitanje koliko će ostati slobodnih kapaciteta. Do 1. maja prodamo 70 odsto kapaciteta, i ljudi znaju da je sada vreme da se izabere destinacija – poručuje Milan Lainović.

Ko najviše putuje u Grčku

Kako je ranije izjavio Aleksandar Seničić, direktor Jute, u Grčku "najviše putuju zaposleni građani i penzioneri. Penzioneri u većem broju putuju u predsezoni i vansezone, dok zaposleni najviše putuju tokom sezone, ali i to je počelo da se menja“.

- U najvećem broju se putuje porodično i zbog sve toplijeg vremena već u maju i junu, s proleća i na samom početku leta sada putuje veći broj ljudi nego ranije, i letuje se i u oktobru. Pojedini se odlučuju za predsezonu i kraj sezone zbog povoljnijih cena, ali nije dovoljno samo da je cena dobra, ako je loše vreme na odmoru. Ljudi sada imaju više poverenja da će i u tim terminima temperature mora i vazduha biti takve da će moći da se kupaju – rekao je Seničić.

Na Halkidiki i Olimpijsku regiju za 100 evra

Aranžmane za Halkidiki, za letovanje u jednom od najpopularnije letovalištu u tom delu Grčke – Haniotiju, agencije nude po ceni već od 100 evra za 11 dana i 10 krajem maja do 1. juna. U cenu je uračunat autobuski prevoz i smeštaj u apartmanu. Od 1. do 11. juna cena istog aranžmana je 260 evra, zatim 310, 360, 410, 460 evra i najskuplja je od u terminima od 31. jula i 10. avgusta – 510 evra, a zatim pada do kraja septembra na 125 evra.

Za Pefkohori, u dvokrevetnim i trokrevetnim apartmanima, krajem maja 11 dana i 10 noći je isto 100 evra. Za kasnije termine cena je 235, 285, 335 do najviše 485 evra.

U Olimpijskoj regiji po ceni od 100 evra prodaje se paket aranžman 11 dana -10 noći, smeštaj u studiju i autobuski prevoz u Leptokariji. Cena je za prvi, najraniji termin, od 20 do 30. maja, u junu je od 145 do 235 evra, dok su cene po osobi za termine u julu i avgustu od 260 do 335 evra.

Foto: Shuttterstock

Tasos od 116 do 439 evra

U cenu za Tasos uključen je prevoz autobusom, smeštaj u apartmanima i prevoz trajektom. Po osobi u apartmanima za četiri osobe krajem maja je 116 evra, u junu od 168 do 289 evra, u julu i avgustu od 339 do 379 evra. Za studio za dve osobe u maju je 239 i 329 evra po osobi, u julu i avgustu od 339 do 439 i za termin od 21. do 31. avgusta cena pada na 409 evra.

Avion+takse+transfer+smeštaj u junu od 399 evra

Kefalonija avionom po osobi za apartmanski smeštaj, prevoz, avio takse i transfer u smeštaju za dve osobe je 399 evra za sedam noćenja od 12. do 19. juna, 479 evra za 14 noćenja od 12. do 26. juna, 459 evra od 19. do 26. juna ili 489 evra od 26. juna do 3. jula. Od 26. juna do 10. jula, 14 noćenja i avio prevoz su 809 evra. Za iste termine cene su niže za 20 do 30 evra ako putuju tri odrasle osobe. Jedna od agencija je istakla da je besplatan smeštaj za dete od 2 do 18 godina ako koristi treći standardni ležaj.

Sivota avionom je 589 evra krajem juna i početkom jula, a u julu je cena 689 i 659 evra. Za letovanje krajem avgusta cena ovog aranžmana je 619 evra. U septembru je 579 i 419 evra. Za dete od 2 do 7 godina cena je do 25. avgusta za sve termine 409 evra, a za kasnije termine 399 i 359 evra.

Luksuz na Rodosu

Letovanje u luksuznom hotelu sa pet zvezdica na Rodosu, prevoz avionom i polupansion sa popustom od 20 odsto je 1.093 evra. Takse su ukupno 100 evra, dok je u hotelu sa četiri zvezdice i uslugom doručka cena 746 evra po osobi u dvokrevetnoj standardnoj sobi.