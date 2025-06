Leto je pred vratima, a Grčka kao jedna od omiljenih destinacija naših turista, i ove godine privlači hiljade građana Srbije. Koliko će nas to zadovoljstvo ove godine koštati? Od cene smeštaja , putarine i goriva, pa do namirnica u marketima, kafa na plaži i iznajmljivanja ležaljki – čini se da sve ide uzlaznom putanjom.

Turisti koji posećuju Grčku će, takođe, od 2025. godine morati da plate dnevne takse od dva evra, umesto sadašnjih 0,5 evra, a takse će biti dodatno povećane na osam evra tokom sezone, koja obuhvata period od aprila do oktobra. Foto: Shutterstock

- Sezona je krenula, jun je tradicionalno mesec kada turisti kreću ka ovoj zemlji, tu su i naši turisti, a tome svedoče slike sa graničnih prelaza. Ovde u Atini je 24 stepena, ista situacija je i u Solunu. Cene su sigurno porasle u odnosu na prošlu godinu, a prema nekim zvaničnim informacijama sada je skuplje za 10-15 odsto. Što se prosečnih cena tiče, hleb je oko evro i po, flaša ulja je oko dva evra, cene suhomesnatih proizvoda od sedam do 12 evra po kilogramu, a ista ta cena je i za kačkavalj. Primetnije povećanje cena je u restoranima i barovima.

- Zavisi koju plažu birate, ali cene su oko četiri evra, dakle na nekim ostrvima je oko šest, a postoje i one povoljnije plaže gde ćete naći kafu i za dva i po evra. Za sada su gužve podnošljive na granicama s obzirom na to kako će biti u julu i avgustu. Što se putarina tiče, početkom januara je skočila cena za sedam odsto, ali je to gotovo neprimetna razlika. Što se goriva tiče, cena zavisi gde ga kupujete, a prosek je 1.75 evra po litru.