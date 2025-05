- Oko 80 odsto ljudi plaća aranžmane za letovanje kreditnim karticam, jer one omogućavaju kreditiranje tog nekog određenog broja rata. Turističke agencije to naplate odmah, ali banke taj trošak klijentu prolongiraju kroz kreditne kartice na rok od šest , 12 ili 24 rate. To je sve stvar dogovora između banke i klijenta. Mi pratimo plaćanje čekovima i to je jako mali procenat, dok većina plaća kreditnim karticama - objašnjava Seničić.