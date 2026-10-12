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Prosečna mesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u Gradu Zagrebu za jul ove godine iznosila je 1.738 evra, što je pad od 1,5 odsto u odnosu na prethodni mesec i rast od 7,1 odsto u odnosu na jul prošle godine, pokazuju podaci gradskog Zavoda za statistiku.

Medijalna plata u Zagrebu u julu ove godine iznosila je 1.515 evra, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana primala manje, a polovina više od tog iznosa.

"Prosečna mesečna bruto plata po zaposlenom u pravnim licima u Gradu Zagrebu za jul 2026. iznosila je 2.503 evra, što je pad od 1,5 odsto u odnosu na jun 2026. i rast od osam odsto u odnosu na jul 2025. godine.

Ko je najviše zarađivao?

Najviša prosečna mesečna bruto plata u pravnim licima za jul 2026. isplaćena je u delatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog gasa i iznosila je 3.920 evra, dok je najniža isplaćena u delatnosti proizvodnje odeće, u iznosu od 1.417 evra.

Prosečna mesečna neto zarada po satu za jul 2026. iznosila je 9,35 evra, dok je prosečna bruto zarada po satu iznosila 13,47 evra. Medijalna neto plata za jul 2026. iznosila je 1.515 evra, dok je medijalna bruto plata bila 2.150 evra“, navode iz Grada Zagreba.

Više od nacionalnog proseka

Prosečna mesečna neto plata na nivou Hrvatske u julu je iznosila 1.540 evra, dok je u Zagrebu bila 1.738 evra, što znači da je zagrebačka plata bila veća za 198 evra.