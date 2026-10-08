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Građani Srbije od nedavno imaju mogućnost da šalju i primaju novac preko Vibera, koriseći broj telefona iz imenika,a tu uslugu omogućili su im Narodna banka Srbije i Vajber (Viber).

A kako to funkcioniše objasnio je šef Odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u Sektoru za platni sistem NBS Aleksandar Stanojević, koji je rekao da se sada transakcija novca može izvršiti putem aplikacije mobilnog bankarstva i Vajbera, a obe moraju biti instalirane na telefonu kako bi transakcija uspela.

- Vajber se koristi za razmenu poruka, a aplikacija mobilnog bankarstva za prenos novca. U okviru Vajber aplikacije postoje dve funkcionalnosti: jedna je "pošaljite novac", a druga "primite novac". U zavisnosti od toga koja se od te dve opcije aktivira, tako se kreće u proces transakcije - objasnio je Stanojević u Jutarnjem programu RTS-a.

Prema njegovim rečima, Vajber automatski vodi ka aplikaciji mobilnog bankarstva koja sadrži sve informacije kada korisnik potvrđuje transakciju banci.

- Potrebno je da primalac ima otvoren račun u banci i da bude registrovan za uslugu prenosa sredstava. Nije neophodno da ima aplikaciju mobilnog bankarstva, ali mora da ima otvoren račun jer se u pozadini dešava prenos sa računa platioca na račun primaoca", kaže Stanojević.

Napominje, takođe, da se novac prenosi isključivo preko aplikacije mobilnog bankarstva i da je proces potpuno bezbedan. Dobija se i potvrda - ako neko traži novac, jasno su vidljivi ime i prezime te osobe, odnosno njen identitet.

Stanojević, istovremeno, kaže da korisnici Vajbera još nisu dobili obaveštenje o novoj funkciji jer još nije marketinški plasirana, što je poslovna odluka kompanije, iako u korisničkom smislu već može da se koristi.

Kurir Biznis/RTS