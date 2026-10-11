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Pored toplih džempera i čajeva sa limunom, građani masovno kreću u juriš na apoteke kako bi napunili kućne apotekarske rafove. Ipak, ovaj put ulazak na vrata apoteke kod mnogih izaziva blagi šok kada pogledaju račun na kasi.

Šta se sve nalazi u standardnoj jesenjoj korpi?

Kada nam padne imunitet, polica u našoj kući preko noći se napuni raznim šarenim kutijicama i bočicama. Osnovni jesenji paket koji kupci najčešće pazare sadrži proverene jurišnike protiv virusa: šumeće tablete vitamina C, vitamin D3 koji nam sunce sve manje daje, cink za odbrambeni sistem, sirupe za imunitet na bazi bobičastog voća ili meda, pastile za bolno grlo, sprejeve za nos sa morskom vodom, probiotike, multivitamine i kesice toplih napitaka protiv simptoma gripa.

Kupci često dodaju i biljne kapi za smirenje ili dizanje energije, jer jesenji umor ume opasno da pritisne čitavu porodicu. Farmaceuti ističu da se u ovo doba godine korpa gotovo nikada ne svodi samo na jedan proizvod, već se pazari "u komadu" za sve ukućane. Zbog toga se računi vrlo lako penju do visina koje mnogi nisu planirali svojim mesečnim budžetom.

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Računica koja prazni džepove preko noći

Kada stavimo sve ove sitnice na gomilu, matematička računica ume prilično da zaboli. Ako se odlučite za malo poznatije brendove vitamina, kvalitetnije sirupe i biljne tablete za grlo, račun za samo jednu osobu lako može da premaši nekoliko hiljada dinara. Pomnožite to sa članovima porodice, i doći ćete do cifre od koje se odraslima zavrti u glavi brže nego od sezonskog gripa.

Kada se na to dodaju troškovi redovnih računa, hrane i ostalih kućnih potreba, kupovina lekova bez recepta postaje ozbiljna stavka u novčaniku. Mnogi građani su primorani da biraju koje će vitamine kupiti odmah, a za šta moraju da sačekaju sledeću platu.

Gde je tu biznis: Zašto su cene otišle nagore?

Gledano iz poslovnog ugla, jesen i zima su za farmaceutsku industriju i apoteke ono što je prednovogodišnja groznica za prodavce igračaka – apsolutni vrhunac sezone. Potražnja za suplementima u ovom periodu skoči i do nekoliko puta,a osnovni zakon tržišta kaže da kada tražnja raste, rastu i cene. Proizvođači i uvoznici to odlično znaju, pa se police pred jesen pune novim, lepše upakovanim proizvodima sa znatno jačim cenama.

Ogroman novac se ulaže u marketing i reklame na televiziji i portalima, gde nas ubeđuju da bez određenog preparata nećemo preživeti prvu jesenju kišu. Te troškove promocije na kraju uvek platimo mi, krajnji kupci, kroz višu cenu proizvoda na kasi.

Ni najkvalitetniji preparati neće dati očekivane rezultate uz loše navike Foto: Shutterstock

Uz sve to, farmaceutske kuće često nude skuplje brendirane proizvode, iako pored njih stoji jeftiniji lek sa potpuno istom aktivnom supstancom i potpuno istim dejstvom.

Lekari savetuju da uvek pitate farmaceuta da li postoji takozvana generička zamena za lek koji vam je potreban. Često se dešava da platite ime i lepu kutiju, a da unutra dobijete potpuno istu stvar koju biste platili upola manje pod drugim nazivom. Informisanost je ovde najbolje oružje protiv nepotrebnog trošenja novca na apotekarske marže.

Suplementomanija: Da li kupujemo zdravlje ili marketing?

Stručnjaci i lekari godinama unazad upozoravaju na takozvanu suplementomaniju i trošenje novca na ono što nam možda uopšte nije potrebno. Često se dešava da ljudi sami sebi, bez ikakvih analiza krvi, odrede terapiju i piju gomilu vitamina koje organizam samo izbaci, dok novac bespovratno odlazi iz džepa. Dobra reklama na televiziji ili internetu ubedi nas da nam treba najskuplji sirup, iako bi obična domaća supa i nana imale sličan efekat na naše telo.

Preterano uzimanje suplemenata bez kontrole stručnjaka može čak biti i opasno za organizam, a ne samo po vaš kućni budžet. Vitamini i minerali nisu bombone da se uzimaju šakom i kapom čim opadne temperatura spolja. Zbog toga je prava mera zlata vredna, a novac je bolje usmeriti na kvalitetnu svežu hranu nego na gomilanje tableta u kućnoj apoteci.

Foto: Profimedia

Koji lekovi i suplementi su najskuplji?

Kada je reč o suplementima i lekovima bez recepta koji najviše opterećuju kućni budžet u apotekama, na vrhu liste se nalaze specijalizovani kompleksi za imunitet, tečni kolageni i napredni antioksidansi. Proizvodi poput nemačkog Orthomol Immun granula, čije pakovanje za mesec dana košta između 6.000 i 8.000 dinara, ili japanskog BioBran imunomodulatora čije se cene penju i do preko 15.000 dinara, predstavljaju apsolutni cenovni vrhunac u jesenjoj ponudi.

Pored preparata za jačanje odbrambenog sistema, ozbiljan udar na novčanike prave i suplementi za zglobove i kosti, kao i premium kolageni u ampulama i prahu. Preparati poput CH Alpha Plus, Doppelherz System Kollagen 11.000 ili raznih brendiranih formula sa hijaluronskom kiselinom koštaju između 4.500 i 7.000 dinara po pakovanju. Tu su i specijalizovani koenzimi Q10, omega-3 masne kiseline višeg kvaliteta i biljni preparati poput GE132+ Natural čije se cene kreću od 4.000 do skoro 7.000 dinara.

Sa druge strane, kada je reč o lekovima koji se izdaju na recept ili onima za hronična stanja, pacijenti često svedoče velikim razlikama u cenama između originalnih (brendiranih) lekova i njihovih generičkih parnjaka. Dok originalni lekovi za cirkulaciju, pritisak ili razređivanje krvi mogu koštati nekoliko hiljada dinara, domaće alternative sa potpuno istom aktivnom supstancom mogu se naći i po desetak puta nižim cenama, zbog čega farmaceuti uvek savetuju pacijentima da se raspitaju o jeftinijim zamenama.

Opšte pravilo je da lek uzmete ili 1 sat pre ili 2 sata posle obroka Foto: Shutterstock

Kako preživeti jesen bez finansijskih rupa u budžetu?

Na kraju krajeva, zdravlje jeste najvažnije, ali to ne znači da apotekari treba da nam isprazne celu platnu listu. Najbolji lek protiv visokih računa jeste preventiva koja ne košta ništa: zdrava domaća hrana, dovoljno sna, šetnja po svežem vazduhu i redovno pranje ruku. Kada već morate u apoteku, pitajte farmaceuta za savet, uporedite cene i birajte samo ono što vam zaista koristi, a ne ono što vam agresivan marketing servira na tacni.

Pametno planiranje troškova i osluškivanje sopstvenog tela mogu nam uštedeti ozbiljne sume novca tokom ove sezone prehlada. Umesto panike i bezglavog trošenja u prvoj apoteci usput, bolje je zastati, posavetovati se sa stručnjakom i sačuvati novac za lepše stvari.