U Narodnoj skupštini Srbije danas je održan drugi redovni sastanak posvećen primeni Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, koji je stupio na snagu 24. oktobra.

Sastanku su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, predstavnici Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, kao i rukovodstvo Nacionalne alijanse za ekonomski razvoj (NALED), koja pruža podršku u sprovođenju ovog procesa.

Učesnici su razgovarali sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima, predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, kao i predstavnicima gradske uprave Beograda i gradskih opština, kako bi se koordinisale sve aktivnosti pred početak primene zakona i osigurala efikasna saradnja svih nivoa vlasti.

Cilj zakona je da građanima Srbije omogući da postanu registrovani vlasnici objekata u kojima žive ili rade, te da se uspostavi nulta tolerancija na nelegalnu gradnju.

Na sastanku je potvrđeno da su jedinice lokalne samouprave već formirale posebne timove koji će pomagati građanima i sprovoditi zakonske procedure. Po stupanju zakona na snagu, lokalnim samoupravama su dostavljene digitalne platforme, uputstva za izradu digitalnih zoning planova i video materijali za sertifikaciju zaposlenih koji učestvuju u sprovođenju zakona.

Građani će prijave za evidentiranje i upis prava svojine podnositi elektronski, putem posebne digitalne platforme. Od 8. decembra, kada počinje rok za podnošenje prijava, lokalne samouprave će pružati pravnu i tehničku podršku kako bi prijave bile pravilno i blagovremeno podnete.

Učesnici sastanka saglasili su se da upis prava svojine bude jedan od prioritetnih zadataka svake opštine u narednom periodu. Posebno je istaknuta važnost potpune podrške lokalnih samouprava građanima, dostupnosti informacija i transparentnog sprovođenja postupka, kako bi svi građani Srbije imali jednaku šansu da postanu registrovani vlasnici svojih nepokretnosti.

Redovni sastanci će biti nastavljeni i ubuduće, kako bi se pratio napredak primene zakona i obezbedila puna koordinacija svih institucija uključenih u realizaciju ovog projekta, koji Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ocenjuje kao jedan od najvažnijih nacionalnih projekata.