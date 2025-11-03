Slušaj vest

U Narodnoj skupštini Srbije danas je održan drugi redovni sastanak posvećen primeni Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, koji je stupio na snagu 24. oktobra.

Sastanku su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, predstavnici Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, kao i rukovodstvo Nacionalne alijanse za ekonomski razvoj (NALED), koja pruža podršku u sprovođenju ovog procesa.

Učesnici su razgovarali sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima, predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, kao i predstavnicima gradske uprave Beograda i gradskih opština, kako bi se koordinisale sve aktivnosti pred početak primene zakona i osigurala efikasna saradnja svih nivoa vlasti.

Cilj zakona je da građanima Srbije omogući da postanu registrovani vlasnici objekata u kojima žive ili rade, te da se uspostavi nulta tolerancija na nelegalnu gradnju.

Na sastanku je potvrđeno da su jedinice lokalne samouprave već formirale posebne timove koji će pomagati građanima i sprovoditi zakonske procedure. Po stupanju zakona na snagu, lokalnim samoupravama su dostavljene digitalne platforme, uputstva za izradu digitalnih zoning planova i video materijali za sertifikaciju zaposlenih koji učestvuju u sprovođenju zakona.

Građani će prijave za evidentiranje i upis prava svojine podnositi elektronski, putem posebne digitalne platforme. Od 8. decembra, kada počinje rok za podnošenje prijava, lokalne samouprave će pružati pravnu i tehničku podršku kako bi prijave bile pravilno i blagovremeno podnete.

Učesnici sastanka saglasili su se da upis prava svojine bude jedan od prioritetnih zadataka svake opštine u narednom periodu. Posebno je istaknuta važnost potpune podrške lokalnih samouprava građanima, dostupnosti informacija i transparentnog sprovođenja postupka, kako bi svi građani Srbije imali jednaku šansu da postanu registrovani vlasnici svojih nepokretnosti.

Redovni sastanci će biti nastavljeni i ubuduće, kako bi se pratio napredak primene zakona i obezbedila puna koordinacija svih institucija uključenih u realizaciju ovog projekta, koji Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ocenjuje kao jedan od najvažnijih nacionalnih projekata.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteNekretnineVodič za elektronski upis vlasništva nekretnina: Od 1. januara više neće morati da se ide na šalter
Legalizacija nekretnina, novčanice od 1.000 dina
NekretnineOvaj vojvođanski grad pomaže ljudima u postupku legalizacije objekata
Screenshot 2025-10-06 144838.png
NekretnineUSVOJEN ZAKON "KONAČNO SVOJ NA SVOME" Građani će napokon moći po najpovoljnijim uslovima da legalizuju nepokretnosti
Kaluđerica
NekretnineDA LI ĆE VLASNICI NELEGALNIH OBJEKATA MORATI RETROAKTIVNO DA PLATE POREZ? Detalji predloga Zakona - kako dokazati od kad ste korisnik i od kad bi se računao dug
Legalizacija nekretnina, novčanice od 1.000 dina