Nakon realizacije posla, za koji je potrebno regulatorno odobrenje, Soni će indirektno kontrolisati ukupno 80 odsto firme Pinats holdings, prenosi Varajeti.

Japanski Soni mjuzik entertejment poručuje da je cilj akvizicije dalji razvoj i jačanje globalne vrednosti brenda Pinats, koji ove godine obeležava 75 godina postojanja.

Brend Pinats nastao je 2. oktobra 1950. godine, kada je američki karikaturista Čarls M. Šulc prvi put objavio istoimeni strip u sedam američkih novina.

Kroz likove psa Snupija i dece kao što su Čarli Braun i Lusi, Šulc je spojio jednostavan crtež sa dubokim, često filozofskim humorom, što je stripu donelo ogromnu popularnost.

Tokom decenija, Pinats su se proširili na animirane TV specijale, filmove i knjige i postali globalni kulturni fenomen.

Biznis Kurir/Blic

