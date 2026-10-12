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U rezidencijalnom delu Dedinja, jedne od najprestižnijih beogradskih lokacija, na tržištu nekretnina pojavila se luksuzna vila čija cena dostiže 4,8 miliona evra.

Ova novogradnja, izgrađena 2024. godine, prostire se na čak 900 kvadratnih metara, dok plac na kojem se nalazi zauzima 6,2 ara.

Kako se navodi u oglasu na portalu 4zida, nekretnina je zamišljena kao moderna pametna kuća, sa četiri nivoa i nizom sadržaja koji je izdvajaju od uobičajene ponude luksuznih domova u prestonici.

Cena privlači pažnju

Za vilu se traži 4.800.000 evra, što, kada se uporedi sa oglašenom površinom od 900 kvadrata, iznosi oko 5.333 evra po kvadratnom metru. U računicu nisu posebno uračunate terase, koje su navedene kao dodatni prostor.

Objekat je opremljen sistemom grejanja pomoću toplotne pumpe na vodu, aluminijumsko-drvenom stolarijom i liftom koji povezuje spratove. U enterijeru su predviđeni hrastov parket prve klase, sanitarije brendova Hansgrohe, Villeroy & Boch i Geberit, kao i kvalitetna italijanska keramika.

Bazen pod staklenim krovom

Raspored vile osmišljen je tako da ponudi odvojene celine za boravak, odmor i rekreaciju.

U prizemlju se nalazi prostrani otvoreni prostor koji objedinjuje dnevnu sobu, trpezariju, kuhinju i radni deo, uz toalet.

Prvi sprat namenjen je odmoru i obuhvata četiri master spavaće sobe, dok se na drugom spratu nalaze dodatna spavaća soba ili hobi-prostor, kupatilo i prostrana terasa.

U suterenu su predviđeni prostorija za pranje veša, tehnička prostorija, teretana, ostava i bazen sa staklenim krovom, uz pripadajuće kupatilo.

Garaža za pet automobila i privatno dvorište

Među sadržajima koji privlače pažnju izdvajaju se bazen, dvorište, terase i garaža predviđena za pet vozila. Oglas navodi i parking, kao i sistem pametne kuće.

Vila je oglašena kao prazna, ali poseduje internet, interfon, klima-uređaje i kablovsku infrastrukturu.

1/6 Vidi galeriju jajaćjaćjaćl Foto: Sky BB Real Estate/4 zida.rs

Sa traženom cenom od 4,8 miliona evra, ova nekretnina pripada najskupljem segmentu tržišta luksuznih kuća u Beogradu. Ipak, oglašena cena sama po sebi ne potvrđuje tržišnu vrednost, koja zavisi i od lokacije, kvaliteta izvedenih radova, dokumentacije i konačnih uslova prodaje.

Za potencijalne kupce, ova vila predstavlja ponudu u kojoj se velika kvadratura kombinuje sa savremenom tehnologijom, privatnim sadržajima i adresom na Dedinju.