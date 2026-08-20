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Dok cene nekretnina u Beogradu mnogima otežavaju dolazak do sopstvenog krova nad glavom, u okolini Valjeva i dalje se mogu pronaći kuće sa velikim placevima za iznose koji su u prestonici dovoljni tek za znatno manju nekretninu.

Jedan takav oglas pojavio se u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija", gde je ponuđena kuća na području Brankovine/Blizonja, udaljena oko 12 kilometara od centra Valjeva i oko 80 kilometara od Beograda.

Cena prazne kuće iznosi 35.000 evra, a uz nekretninu dolazi plac površine čak 20 ari. Jedna od stvari koju je prodavac posebno istakao jeste dokumentacija.

Kako se navodi u oglasu, nekretnina je uknjižena, ima upotrebnu dozvolu, oba objekta su legalizovana, vlasništvo je 1/1 i nema hipoteke. Kada je reč o infrastrukturi, kuća ima struju, dok je voda bunarska. Hidrofor je sproveden u kuću.

Foto: Facebook/Lacko Radović

Na imanju se nalazi i garaža, a do same kuće vodi asfaltirani put. Prodavac navodi i da seoski autobus prolazi pored kuće.

Plac od 20 ari okružen prirodom

Veliki adut ove nekretnine svakako je plac od 20 ari. Prema opisu iz oglasa, kuća se nalazi u mirnom okruženju, bez velike saobraćajne buke i zagađenja, zbog čega bi mogla da bude interesantna i ljudima koji traže vikendicu ili mesto za odmor van grada.

"Idealno mesto za odmor, kuću ili vikendicu – mir, tišina i priroda, bez buke od saobraćaja i zagađenja. A opet, sve što je potrebno za svakodnevni život nalazi se u neposrednoj blizini", navodi se u oglasu.

U selu se, prema rečima prodavca, nalaze crkva, škola, prodavnica, veterinarska ambulanta i autobusko stajalište. U oglasu se pominje i ambulanta, uz napomenu autora da nije siguran kojim danima radi.

"Po ceni jednog garažnog mesta u Beogradu"

Prodavac je cenu nekretnine uporedio sa cenama u prestonici.

"Po ceni jednog garažnog mesta u Bg dobijate vašu oazu mira", napisao je u oglasu.

Kako navodi, veliko dvorište ostavlja dovoljno prostora za različite sadržaje - od mreže za odbojku, stola za stoni tenis i roštilja do dečjeg tobogana. Druga mogućnost je korišćenje zemljišta za uzgoj povrća i uređenje bašte.

Prodavac navodi i da na imanju već ima oko dva kubna metra komposta od slame, dok se u okolini nalazi šuma. Kako dosta stanovnika sela drži stoku, prema njegovim rečima, moguće je nabaviti i stajsko đubrivo za baštu.

Beograd 80, Valjevo 12 kilometara

Prema informacijama iz oglasa, kuća je udaljena oko 80 kilometara od Beograda, dok je do centra Valjeva oko 12 kilometara.

Prodavac pravi i poređenje sa Kosmajem, navodeći da se do njega putuje oko 45 minuta, dok ova lokacija zahteva, prema njegovoj računici, petnaestak minuta dužu vožnju, ali je znatno jeftinija.

Cena prazne kuće sa placem od 20 ari iznosi 35.000 evra. Kao i kod svakog oglasa za nekretninu, pre eventualne kupovine preporučljivo je samostalno proveriti vlasničku dokumentaciju, stanje objekata, infrastrukturu i sve podatke navedene u oglasu.