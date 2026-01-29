Slušaj vest

Projekat „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“, koji je u Republici Srbiji realizovala Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), uz finansijsku podršku Evropske unije, zvanično je završen nakon pet godina intenzivnog rada na jačanju kapaciteta, politika i praksi u oblasti klimatski otpornije poljoprivrede.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je na završnoj konferenciji da je projekat započet u martu 2021. godine imao jedan od ključnih ciljeva za budućnost domaće poljoprivrede – stvaranje sistema otpornog na klimatske promene.

- Tokom proteklih godina, uz podršku fondova Evropske unije, FAO je radio posvećeno na jačanju otpornosti poljoprivrede na klimatske promene. Danas možemo reći da je poljoprivreda u Srbiji bolje pripremljena za suočavanje sa elementarnim nepogodama - rekao je Glamočić.

Foto: Marko Karovic

Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat naglasio je da projekat predstavlja jedno od značajnih dostignuća u oblasti otpornosti na klimatske rizike.

- Zajedno smo radili na tome da poljoprivredu učinimo otpornijom. Sa sigurnošću možemo reći da je sektor danas spremniji nego ranije - rekao je fon Bekerat.

Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO

Regionalni predstavnik FAO za Evropu i Centralnu Aziju Nabil Gangi istakao je da su tokom projekta razvijene javne politike, obučene stotine stručnjaka, savetodavaca, nastavnika i učenika, kao i da je demonstrirano više od 35 klimatski pametnih poljoprivrednih praksi na preko 400 demo-parcela širom Srbije.

- Dopreli smo do oko 1.600 poljoprivrednika, ali još važnije je to što su ostvarene trajne institucionalne promene - rekao je Gangi.

Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, lokalnim samoupravama, poljoprivrednim savetodavnim službama, obrazovnim institucijama i poljoprivrednicima širom zemlje, kao odgovor na sve izraženije posledice klimatskih promena.

Kroz integraciju upravljanja rizicima od katastrofa (DRM) i klimatski pametne poljoprivrede (CSA) u javne politike i praksu, obezbeđen je sistemski pristup jačanju otpornosti sektora. Tokom realizacije pružen je tehnički doprinos za osam dokumenata javnih politika, dok su kapaciteti jačani kroz obuke, priručnike i metodološku podršku na nacionalnom i lokalnom nivou.

U 16 opština i tri naučno-istraživačka instituta uspostavljena su demo-polja, na kojima su prikazane mere za smanjenje rizika od suša, poplava, mraza i drugih klimatskih ekstrema. Projekat je značajno doprineo i razvoju ljudskih kapaciteta – obučeno je oko 80 zaposlenih u Ministarstvu, oko 80 predstavnika 23 lokalne samouprave, više od 400 poljoprivrednih savetodavaca, kao i više od 300 učenika i nastavnika poljoprivrednih škola.

U okviru projekta uveden je i izborni predmet „Klimatske promene u poljoprivredi“ u srednje poljoprivredne škole, dok je posebna pažnja posvećena rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena i mladih u ruralnim područjima.

Završetkom projekta Srbija je napravila važan korak ka modernijoj, održivijoj i klimatski otpornijoj poljoprivredi, u skladu sa ciljevima Evropske unije i Zelenog dogovora, čime su postavljeni temelji za dugoročnu prehrambenu sigurnost i dalja ulaganja u sektor.