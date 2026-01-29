Slušaj vest

Vlasnik konsultantskih firmi u Holandiji i Srbiji i stručnjak za mala i srednja preduzeća Đorđe Petrović poručuje da su preduzetnički problemi manje-više svuda isti. Upozorava i da bismo talas problema malih i srednjih preduzeća svi mogli da osetimo.

Đorđe Petrović kaže da ljudi često nemaju predstavu koliko mala i srednja preduzeća doprinose privredi i da su ona stub ekonomije.

- I to nije samo u Srbiji, to je generalno govoreći tako. Više od 60 odsto firmi na nivou Evropske unije su porodični biznisi. Kod nas je ovde to i veći broj. Tako da ja mislim da su neka ubeđenja većine naše populacije da korporacije su one koje stvaraju sve to, ali to baš nije tako - poručuje Petrović.

Na pitanje da li je moguće uspeti u Srbiji bez političkih veza, ističe da jeste.

- Kada pogledate većinu kompanija kod nas, one uspevaju upravo na taj neki način. Da li postoje oni koji možda rade i tako? Apsolutno da. I toga ima svuda, moramo biti svesni toga, ali definitivno jedna od zabluda svakako jeste da je neophodna neka veza da bi se uspelo u preduzetništvu, ali nije tako - dodaje Petrović.

Koliko su važna mala i srednja preduzeća Srbiji Statistika pokazuje da mala i srednja preduzeća čine čak 99 odsto svih firmi u Srbiji. Velika preduzeća su tek mali deo tržišta – jedan odsto. Mala i srednja preduzeća zapošljavaju oko dve trećine radnika u privredi. Mikro firme oko 30 odsto, male oko 17 odsto i srednje oko 19 odsto. U velikim kompanijama radi preostalih 35 odsto zaposlenih. Pored toga, mala i srednja preduzeća stvaraju skoro 60 odsto BDP-a.

Poručuje da je jako teško pokrenuti biznis bilo gde, pa i u Srbiji, ali da je zabluda da je najvažnija ideja.

- Ideju može svako imati. Sprovođenje te ideje u biznisu je ono što je zaista važno. A to možemo videti na primeru najvećih svetskih kompanija danas. One nisu originalne ideje, ali su njihovi pokretači bili sposobniji od onih koji su možda došli sa tom originalnom idejom - navodi Petrović.

Da li je lakše naslediti posao ili početi novi

Govoreći o tome da li je lakše naslediti dobro razrađen posao nego početi novi, Petrović kaže da sve ima svoje vrline i mane.

- Nasleđenje posla nosi sa sobom neke prednosti – ne morate da brinete oko resursa, već imate razrađen biznis i sve. Ali druga generacija ima svoje izazove u porodičnoj firmi, jer postoje ljudi koji duže rade nego što su naslednici živi. Nije lako onda izgraditi autoritet kod tih ljudi, a i izboriti se sa senkom koju svakako osnivači tih kompanija imaju i ostave - objašnjava Petrović.

Naglašava i da država ne pomaže jednako velikim preduzećima i malim i srednjim i da ta praksa mora da se menja.

- Država treba dosta više pažnje da posveti domaćim kompanijama, pošto one ostaju ovde i taj profit koji se kreira uglavnom ostaje kod nas u zemlji i treba im pružati podršku, jer videli smo koliko vrednosti dolazi od tih kompanija - dodaje Petrović.

Šta su najveći problemi preduzetnika u Italiji i Nemačkoj Samo tokom 2024. godine više od 65.000 malih i srednjih preduzeća u Italiji je zatvoreno. Razlozi su visoki troškovi energije, inflacija, rast kamatnih stopa, otežan pristup kreditima i veoma visoko oporezivanje koje u Italiji prelazi 43 odsto. I u Nemačkoj iz meseca u mesec sve je više stečajeva, a u prošloj godini oko 24.000 kompanija, uglavnom malih i srednjih preduzeća, podnelo je zahtev za proglašenje nesolventnosti. To su firme iz oblasti ugostiteljstva, transporta i građevinarstva, ali i brojni startapi. Nemački privrednici smatraju da im najviše u poslovanju smetaju visoki porezi i potom visoke cene energenata, ali i preglomazna i prekomplikovana birokratija.

Prema analizi koja obuhvata 17 zemalja Evropske unije, mala i srednja preduzeća širom Evrope suočavaju se sa sve ozbiljnijim problemima. Sve više firmi bankrotira u Grčkoj. Slede Irska i Holandija, sa više od trećine bankrotstava nego godinu dana ranije.

Ni najveće evropske ekonomije nisu pošteđene – u Nemačkoj je zabeležen rast od 22 i po procenta, u Francuskoj 17, a u Italiji gotovo 9 procenata.

Na pitanje treba li ovo da nas brine, Petrović kaže da svakako treba, jer postoji povezanost naše zemlje i naših kompanija sa drugim zemljama.

- Preduzetnici kod nas su uglavnom naviknuti na teške uslove i mislim da smo dosta snalažljivi u odnosu na ove zemlje koje već dugo imaju neki prosperitet i uređene sisteme, ali svakako je ovo nešto što treba da nas brine, jer i naše kompanije će osetiti na ovaj ili onaj način - navodi Petrović.

Posledice bi mogli da osetimo svi

Kada je reč o tome šta država može da učini da bi pomogla malim i srednjim preduzećima da ovaj talas ne pređe u Srbiju ili ako se već prelije da ga što slabije osetimo, Petrović kaže da su preduzetnički problemi manje-više svuda isti.

- Tako da svakako i poreske olakšice i subvencije su nešto što bi naša država mogla da uradi. Postoji tu još dosta koraka - kaže Petrović.

Poručuje i da bi taj talas problema malih i srednjih preduzeća svi mogli da osetimo, jer veliki deo vrednosti kreiraju upravo mala i srednja preduzeća, ali i da veliki broj zaposlenih u njima radi.

- Ako dođe do loše ekonomije u tim malim i srednjim preduzećima, oni će u nekom trenutku krenuti da otpuštaju radnike. I onda, kao što smo videli sve je ovde povezano, tako da bez obzira da li vi imate ili nemate svoj privatan biznis na ovaj ili na onaj način će to uticati na vas - zaključuje Petrović.