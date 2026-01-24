Slušaj vest

Republika Koreja, država u istočnoj Aziji poznatija kao Južna Koreja, zvanično je potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd i jedna je od više od 130 zemalja, koje će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine predstaviti svoje viđenje glavne teme "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".

Srbija i Južna Koreja uspostavile su bilateralne odnose krajem 1989. godine, a poslednjih godina ih karakteriše intenziviranje političkog dijaloga na visokom nivou, kao i unapređenje ukupne, posebno ekonomske saradnje. Ambasada Republike Koreje u Srbiji aktivno radi na promociji različitih aspekata korejske kulture i ostvaruje veoma dobru saradnju sa raznim kulturnim institucijama širom zemlje, a 2023. godine osnovano je i Udruženje korejsko-srpskog prijateljstva.

Dolazak Južne Koreje na Ekspo 2027 predstavlja idealnu priliku za produbljivanje odnosa, naročito u domenu kulture i sporta.

- Veoma smo ponosni što se jedna od ekonomski najrazvijenijih i tehnološki najnaprednijih zemalja na svetu pridružuje našoj igri za čovečanstvo. Tokom 93 dana Ekspa 2027 u Beogradu imaćemo jedinstvenu priliku da se upoznamo sa njenom kulturom, običajima i inovacijama koje inspirišu zemlje širom sveta. Radujemo se što će Ekspo 2027 poslužiti kao platforma za jačanje

odnosa dve zemlje u svim oblastima i verujemo da će njihov paviljon privlačiti veliki broj posetilaca tokom specijalizovane izložbe - istakao je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Južna Koreja je zemlja sa veoma bogatim kulturnim, muzičkim i sportskim nasleđem čiji uticaj daleko nadmašuje njene državne granice. Poznata je po mnogobrojnim tradiconalnim igrama, među kojima su najpopularniji džuldarigi, korejska verzija nadvlačenja konopca koja se od 2015. godine nalazi na Uneskovoj reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, zatim sirem, odnosno korejsko rvanje, i jutnori, igra bacanja jut štapova, koja se tradicionalno igra u krugu porodice tokom praznika.

U najpoznatije korejske plesove ubrajaju se gangangsule, koji izvode žene pod punim mesecom, držeći se za ruke u krugu, talćum, ples koji se izvodi pod maskama, i Bukćong sađanorum, dinamični performans sa maskama lavova.

Južna Koreja je zemlja iz koje potiče tekvondo, olimpijska borilačka veština koju su u Srbiji proslavile naše šampionke Milica Mandić, Tijana Bogdanović i Aleksandra Perišić. Korejci su izvrsni sportisti u disciplinama kao što su streličarstvo, streljaštvo, klizanje i tekvondo, dok u svetu fudbala imaju planetarno poznate zvezde kao što su Park Džisong, Son Hung Min i Kim Mindžae.

Ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svetu u Srbiji naročito su u dobrom sećanju ostali nekadašnji as Crvene zvezde Inbeom Hvang, kao jedan od najboljih fudbalera koji su ikad igrali u našoj zemlji, i aktuelni igrač crveno-belih i reprezentativac Južne Koreje Seol Jungvu.

Poslednjih decenija, južnokorejska kulturna scena ne prestaje da okupira pažnju svetske javnosti. Tako je film „Parazit“ iz 2019. godine postao prvi južnokorejski film koji je osvojio Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Kanu i prvi film iz ove zemlje ovenčan Oskarom.

Planetarnu popularnost stekla je i južnokorejska televizijska serija "Squid game", dok je u domenu muzike veliki broj poklonika stekao sada već kultni kej-pop. Osim toga, južnokorejska književnica Han Kang je 2024. godine dobila Nobelovu nagradu za književnost.

Južna Koreja je takođe globalni lider u tehnološkim inovacijama, prednjačeći u razvoju pametnih tehnologija, uključujući veštačku inteligenciju (AI) i robotiku, automobilsku industriju i sektor proizvodnje poluprovodnika.

Ova zemlja je 2002. godine bila jedan od domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu, po jednom organizator Letnjih olimpijskih igara u Seulu 1988. godine i Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu 2018. godine, a dvaput je bila domaćin specijalizovanih izložbi – 1993. godine u Deđonu i 2012. u gradu Josu. Članica Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) postala je 1987. godine, a kroz istoriju je osvajala mnogobrojne nagrade na međunarodnim izložbama.