U svom najnovijem izveštaju za Srbiju rejting agencija Fič potvrdila je pozitivne izglede za dobijanje rejtinga investicionog ranga, uz zadržavanje kreditnog rejtinga na nivou BB+.



Agencija navodi da je kreditni rejting Srbije podržan adekvatnom kombinacijom ekonomskih politika, uključujući i:

• odgovorno fiskalno upravljanje,

• visoke devizne rezerve i

• veći bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u poređenju sa zemljama sa istim kreditnim rejtingom.



Na pozitivne izglede kreditnog rejtinga utiču i:

• očekivano ubrzanje privrednog rasta koji će biti vođen investicijama,

• opadajuća putanja javnog duga i

• jačanje eksterne pozicije zemlje.



Fitč konstatuje da su devizne rezerve ostale stabilne uprkos povećanoj domaćoj tražnji za devizama krajem godine. Ocenjuje i da će pokrivenost broja meseci uvoza robe i usluga deviznim rezervama, kao merilo njihove adekvatnosti, ostati iznad nivoa u uporedivim zemljama sa istim kreditnim rejtingom. Ističe i da je valutni rizik u velikoj meri ublažen kredibilnim i stabilizovanim kursom dinara prema evru.



„Uprkos tome što su geopolitičke i trgovinske tenzije na globalnom nivou ostale izražene u drugoj polovini prethodne i na početku ove godine, rejting agencija Fitch je još jednom potvrdila pozitivne izglede naše zemlje za dobijanje investicionog rejtinga. To znači da smo na pola koraka do dobijanja rejtinga investicionog nivoa i prema ovoj rejting agenciji. Srbija je i u ovim, izuzetno neizvesnim okolnostima ostala na ispravnom i jedinom mogućem putu očuvanja stabilnosti, u čijoj osnovi je odgovorno vođenje ekonomske politike u prethodnoj deceniji. To se iz godine u godinu oslikava kroz jačanje makroekonomskih fundamenata i poboljšanje životnog standarda svih naših građana”, ocenjuje guverner Jorgovanka Tabaković.

Ekonomska aktivnost

• Prema oceni agencije Fitch, privredni rast u 2025. bio je sporiji od očekivanog, na šta se odrazila povećana neizvesnost iz međunarodnog i domaćeg okruženja. U izveštaju Fitch ističe da se rešavanje pitanja NIS-a očekuje u relativno kratkom roku, kao i da su kratkoročni rizici po osnovu snabdevanja energentima ublaženi obezbeđenim rezervama i aktivnostima na diversifikaciji izvora snabdevanja gasom.

• Fitch ocenjuje da će rast bruto domaćeg proizvoda postepeno ubrzati na 4,2% u 2027. godini. Rast će biti vođen realizacijom velikog broja investicionih projekata u okviru programa „Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027”, oporavkom investicija privatnog sektora i snažnom privatnom potrošnjom.

Inflacija

• U svom izveštaju agencija Fitch navodi da je inflacija usporila i da se od septembra 2025. kreće na nivou ispod 3%, kao rezultat primene uredbe o ograničenju marži u maloprodaji i veleprodaji. U narednom periodu agencija Fitch očekuje zadržavanje inflacije unutar granica cilja Narodne banke Srbije.

Fiskalni pokazatelji