U središtu Javanskog mora, približno 150 kilometara severno od Surabaje na ostrvu Java, nalazi se mali, gotovo kružni vulkanski otok Bawean. Njegov prečnik iznosi svega oko 15 kilometara, a ostrvo ima samo jedan uzak put koji prati obalu. Unutrašnjost Baweana prekrivaju guste zelene šume i blaga, brdovita uzvišenja.

Do ostrva se može stići trajektom ili malim avionom u koji može da se ukrca tek poneki putnik bez prtljaga. Iako postoji putna infrastruktura, kretanje biciklima je daleko češće od vožnje motornim vozilima. O Baweanu, mestu gotovo netaknute prirode i minimalnog turističkog prisustva, retko se govori, osim kada se pominje kao „ostrvo sa 99 brda“ ili, mnogo poznatije, kao „ostrvo žena“.

Gde su muškarci?

Iako se zvanično navodi da ostrvo ima oko 80.000 stanovnika, stvarnost je znatno drugačija. Više od 70 odsto muškaraca već decenijama živi i radi van Baweana, najčešće u Maleziji, Singapuru i drugim delovima Indonezije, uglavnom kao građevinski radnici ili mornari. Odlazak u inostranstvo duboko je ukorenjen u lokalnoj tradiciji, do te mere da se smatra kako muškarac ne dostiže punu zrelost dok nekoliko godina ne provede radeći van ostrva.

Zbog toga žene danas čine oko 77 odsto stvarnog stanovništva, što je Baweanu donelo naziv Pulau Putri, ostrvo žena. Ova izražena demografska neravnoteža privukla je pažnju domaćih i stranih istraživača i postala trajni izvor interesovanja. Žene su nosioci svakodnevnog života: vode domaćinstva, brinu o deci, upravljaju novcem koji pristiže iz inostranstva i održavaju zajednicu funkcionalnom. Takav društveni model postoji već više od jednog i po veka.

Međutim, na Baweanu je još ređi prizor od muškaraca, jelen. U šumama ostrva obitava baweanski jelen, endemska i izuzetno ugrožena vrsta, jedna od najređih na svetu. Procene govore da ih je ostalo svega oko 250, a njihova zaštita je strogo regulisana. Ostrvo je takođe stanište brojnih retkih ptica, cibetki, izuzetno otrovne zmije poznate kao malajski krait, kao i majmuna koji se hrani račićima.

Sa geološkog stanovišta, Bawean predstavlja pravu neobičnost. Nalazi se daleko od glavnog vulkanskog pojasa Jave i, iako vulkanskog porekla, nije nastao iz jednog dominantnog vulkana, već kao rezultat niza manjih erupcija. Nekada je bio deo Sundalanda, danas potopljenog kontinenta koji je tokom ledenog doba povezivao Javu sa jugoistočnom Azijom.

Kako je nivo mora rastao, drevno kopno je nestalo pod vodom, a Bawean je ostao kao usamljeni, brdoviti ostatak tog prastarog sveta. Njegova izolovanost učinila ga je nezanimljivim i za holandske kolonizatore i za savremene avanturističke turiste. Ipak, obale ostrva kriju brojne brodske olupine iz različitih istorijskih perioda. Mirne, peščane plaže danas su mesto gde lokalni dečaci, pre nego što napuste dom, igraju jedinstvenu igru koja postoji samo ovde, neobičnu kombinaciju fudbala i odbojke, koja se igra loptom ispletenom od lijana i nosi naziv sepak takraw.