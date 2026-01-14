Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, na graničnom prelazu Horgoš vozila zadržavaju tri sata, na Kelebiji sat vremena, a na Batrovcima i Šidu četiri sata.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Za ljubitelje zimskih sportova dovoljno je snega na našim planinama, đački zimski raspust je u punom jeku, pa zato i saobraćaj može biti pojačan na prilazima Kopaoniku, Zlatiboru, Divčibarama, Tari, Staroj planini.

Porast dnevnih temperatura ubrzava topljenje snega i donоsi nove opasnosti za vozače, pri čemu odroni postaju česti, voda sakriva sva ulegnuća i neravnine na putu, sliva se kroz useke pa nanosi zemlju na kolovoz što dodatno utiče na proklizavanje točkova i zato u ovim toplijim danima posle obilnih snežnih padavina vožnja postaje teža i naporna, ukazuju iz AMSS-a.

Biznis Kurir/Euronews.rs

