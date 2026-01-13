Slušaj vest

Vozači kamiona iz Srbije i Bosne i Hercegovine najavili su da će 26. januara svi teretni granični prelazi prema zemljama Šengena biti blokirani zbog problema koje im stvara novi Entry-Exit sistem (EES), koji beleži ulazak i izlazak prevoznika. Ove mere dolaze nakon što, kako navode, Brisel nije uvažio zahteve i sugestije prevoznika o olakšavanju procedura na granicama.

Predsednik Udruženja za međunarodni transport iz Srbije, Neđo Mandić, za objasnio je da se protesti ne odnose na putničke prelaze, već isključivo na teretne terminale, gde će kamioni biti parkirani tako da ni u jednom trenutku ne bude moguće ulaziti ili izlaziti sa robom.

- Bukvalno će stati uvoz i izvoz, a lanci snabdevanja bez naših prevoznika praktično ne funkcionišu - rekao je Mandić u emisiji "Euronews Region".

Foto: Baloncici/Shutterstock

On je objasnio da su poslednje dve godine posvećene pokušajima rešavanja problema kroz diplomatske kanale. Slali su pisma Evropskoj komisiji i vlastima u Srbiji i BiH, održavali sastanke u Briselu, ali konkretnih odgovora nije bilo.

- Za ovo vreme ništa se nije desilo. Ostavili smo rok od meseci i po dana da se problem reši, ali bez rezultata. Zato smo se odlučili za drastičnije mere protesta - rekao je Mandić.

Prema njegovim rečima, entry-exit sistem ugrožava rad prevoznika jer ograničava broj radnih dana unutar Šengena, a postojeće bilateralne kvote za transport između zemalja Zapadnog Balkana i EU ne funkcionišu kako je predviđeno.

- Skoro nijedna zemlja ne izvršava ni 3-5% svojih prevoza prema ugovorima, što znači da praktično sve prevoze naši vozači - ističe Mandić.

Protesti do ispunjenja zahteva

Predviđeni protesti počinju 26. januara i neće imati unapred definisan rok trajanja, dok se ne ispune zahtevi prevoznika ili dok Brisel ne pristane na razgovore i moguće preispitivanje šengenskog sistema i EES-a. Prevoznici pozivaju i druge relevantne institucije i privredne komore da se uključe u formiranje strategije i pronalaženja rešenja.

Ne propustite InfoBiz Kamioni satima stoje na granici: Na ovim prelazima čeka se i do četiri sata

Mandić je naglasio da protest ne ugrožava putnički saobraćaj, ali da teretni transport može biti potpuno paralizovan dok se ne pronađe kompromis. On takođe ističe da postoji mogućnost rešavanja problema jednostavnim tumačenjem postojećeg sistema za prekogranične radnike, ali da susedne zemlje nisu pokazale volju za razgovor.

- Ako bismo čekali da se sve reši onako kako mi želimo, trajalo bi mesecima. Zato smo prinuđeni da preduzmemo ovu akciju kako bismo stavili problem na sto i naterali Brisel da se izjasni. Mi vozimo robu koju je kupio evropski kupac i vozimo robu koju je prodao evropski prodavac. Mi vozimo za njih i mi praktično radimo za njih. Mi jesmo prekogranični radnici i to je nekakav put da se sedne i nađe prihvatljivo tumačenje i sve bilo završeno - istakao je Mandić.

Novi šengenski sistem ugrožava snabdevanje

Novi Entry-Exit sistem (EES) u Šengenu, koji bi trebalo da bude u punoj primeni od 10. aprila, izaziva ozbiljne ekonomske probleme za privredu Zapadnog Balkana, ocenjuje ekonomski analitičar iz Sarajeva Admir Čavalić. On ističe da sistem, prvobitno osmišljen radi kontrole migracija, paradoksalno ugrožava slobodan protok roba i dugoročne lance snabdevanja.

- Region Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, većim delom obavlja trgovinske aktivnosti sa zemljama članicama Evropske unije. Novi sigurnosni sistem, usmeren na kontrolu migracija, sada direktno ometa transport robe, izjednačavajući transportere sa migrantima - kaže Čavalić.

On objašnjava da to ima dvostruke posledice: kratkoročno, privreda trpi dodatne transportne i transakcione troškove, dok dugoročno postoji opasnost da transport migrira u druge regione gde može da funkcioniše bez ovih restrikcija.

- Lanac snabdevanja u ovom obliku dugoročno nije održiv. Ko poznaje tržište transporta, jasno vidi da ovo vodi ka kolapsu - upozorava Čavalić.

Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, efekti će se osetiti ne samo u regionu već i u samoj EU, gde mnoge kompanije zavise od kamionskog transporta sa Zapadnog Balkana. On dodaje da postojeće kvote za prevoz između zemalja Balkana i EU ne funkcionišu kako je predviđeno, što dodatno komplikuje situaciju.

Kada je reč o ekonomskom interesu Brisela i pojedinačnih zemalja članica, Čavalić ocenjuje da prevladava sigurnosni i politički interes, a ne ekonomski.

- Vidim interes pojedinačnih zemalja, poput Hrvatske i Slovenije, ali u Briselu postoji spora birokratija koja teško donosi odluke. Dugoročne ekonomske posledice nisu prioritet administrativnog aparata - navodi analitičar.

Rešenje, prema Čavaliću, moglo bi biti revizija EES sistema kroz razgraničenje između transportera koji se bave isključivo robom i onih koji ilegalno premeštaju ljude.