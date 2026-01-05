Slušaj vest

Francuska vlada saopštila je juče da pooštrava kontrole nekoliko prehrambenih proizvoda iz uvoza, u nastojanju da ublaži zabrinutost poljoprivrednika koji protestuju zbog, kako navode, nelojalne konkurencije iz zemalja sa blažim propisima.

Francuski poljoprivrednici protestuju zbog planiranog evropskog trgovinskog sporazuma sa južnoameričkim blokom Merkosur, kao i zbog drugih pitanja, uključujući mere za suzbijanje bolesti stoke, prenosi Rojters.

Francuska ministarka poljoprivrede Ani Ženevar izjavila je da će pooštrene kontrole obezbediti da hrana koja dolazi izvan Evropske unije ne sadrži supstance koje su zabranjene u hrani proizvedenoj unutar bloka.

Ona je dodala da će uskoro biti doneta uredba kojom će biti najavljena suspenzija uvoza pojedinih prehrambenih proizvoda za koje je već poznato da sadrže te supstance.

- Uvoz, bez obzira odakle dolazi iz sveta, mora biti u skladu sa našim standardima. Francuska daje primer u Evropi donošenjem ove uredbe koja se odnosi na više od 10-ak prehrambenih proizvoda - napisala je Ženevar na platformi X.

Ona je navela da će dinje, jabuke, kajsije, trešnje, jagode, grožđe, i krompir biti u prodaji u Francuskoj samo ako ne pokažu bilo kakve ostatke supstanci zabranjenih u Francuskoj.

- Drugi proizvodi iz Južne Amerike, poput avokada, manga, guave, ili pojedinih citrusa iz drugih krajeva sveta, moći će da se uvezu samo ako ispunjavaju naše standarde - dodala je Ženevar.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni ranije je rekao da nijedan uvezeni proizvod koji pokaže tragove herbicida i fungicida, konkretno mankozeba, glufosinata, tiofanat-metila i karbendazima, koji su zabranjeni u Evropi, neće biti dozvoljen u Francuskoj.

Nemačka i Španija podržavaju sporazum sa Merkosurom, ali protivnici u Francuskoj tvrde da bi takav trgovinski aranžman doveo do jeftinog uvoza južnoameričke robe, naročito govedine, koje ne ispunjavaju ekološke i standarde bezbednosti hrane Evropske unije.