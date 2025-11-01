Slušaj vest

Iako proizvodi koje svakodnevno kupujemo, bilo da je reč o hrani iz prodavnica ili jelima iz restorana, prolaze kroz stroge sanitarne i kvalitativne kontrole, ponekad se ipak dogodi da se u njima nađe nešto što tamo nikako ne bi smelo biti. Takvi slučajevi nisu retki ni u svetu.

Jedan od poznatijih slučajeva dogodio se 2005. godine u SAD, kada je žena navodno pronašla odsečeni prst u činiji čilija u lancu restorana Wendy’s. Iako se kasnije pokazalo da je slučaj insceniran, vest je obišla svet, a kompanija je pretrpela milionske gubitke i godinama imala narušeni ugled. S druge strane, bilo je i stvarnih slučajeva u kojima su kupci dobili visoke odštete jer su u proizvodima našli staklo, metalne delove ili insekte, što pokazuje koliko je takav propust ozbiljan.

Na hrvatskom Redditu korisnici su podelili svoja često neverovatna iskustva sa stvarima koje su pronašli u proizvodima koje svakodnevno kupuju.

Odgrizena kockica

- Jeste li ikada našli nešto čudno u proizvodu ili pakovanju? Jednom sam kupila Kinder Bueno, otvorila ga kod kuće i jedna kockica je bila očito odgrizena. Drugi put smo u pakovanju kondoma dobili četiri umesto tri.

- Večeras sam htela da se namažem kremom iz tube sa vrlo uskim otvorom. Kada sam istisnula kremu, unutra sam pronašla dlaku dugu oko 2–3 cm, sličnu ljudskoj. Odustala sam od večernje beauty rutine – stoji u uvodnoj objavi na Redditu.

- Jednom sam u pilećoj salami pronašla belo pero, skriveno u sredini. Već sam pojela pola salame pre nego što sam ga primetila. Od tada svaku salamu proveravam više puta.

Kinder jaje bez igračke

– Ovo me podsetilo na ujaka koji je jednom video mesara kako kolje svinju i u njoj pronašao male prasiće. Svi su završili u mlinu za kavurmu. Od tada više nije jeo taj proizvod.

– Kupio sam kinder jaje, a nisam dobio igračku. Traumatično iskustvo, ne bih poželeo ni neprijatelju.

– U pici iz Dubravice našao sam gumicu. U početku me zaintrigiralo, a onda sam shvatio da sir nije bio ispravno rastopljen.

– U Mond čokoladici pronašao sam bele crve, a u sladoledu na štapiću komad metala veličine nokta.

Žohar na vrhu pudinga

– U Podravkinom gulašu našla sam otisnutu krpicu, verovatno sa vreće začina. Dugo nakon toga nisam želela jesti gulaš.

– U pudingu od vanile iz Lidla, sa šlagom na vrhu, plutao je crni žohar. Zamalo nisam povraćala.

– U Barillinoj testenini pronađena je velika dugmad.

– Kao deca, brat je u tegli krastavaca pronašao opušak, vikao je: „Meseko, mama!“ I dalje volimo te krastavce, ali smo postali oprezni.

Šef je bio drzak

– U McDonald’s salati našla se prožvakana žvaka. Kada sam ukazao na problem, šef smene se drsko ponašao, kao da želim iznuditi besplatnu salatu. Rekao sam da ne želim poklon već da se utvrdi ko je kriv, da se ne ponovi.

– Ne može ti slučajno ispasti žvaka dok pripremaš hranu, a da je ne pronađeš i ne baciš. Šef smene je tvrdio da radnici nemaju žvakaće gume na poslu, ali nije objasnio kako je žvaka završila u salati.

Ova iskustva pokazuju koliko mogu biti neprijatna i opasna iznenađenja u svakodnevnim proizvodima, ali i koliko je važno da potrošači budu oprezni i prijavljuju ovakve slučajeve.