Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,2596 dinara za evro, što će biti najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je Narodna banka Srbije.

Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče je vredela 117,2157 dinara.

Dinar danas prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine.