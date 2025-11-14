Slušaj vest

Marko Pipunić, osnivač i vlasnik osječke Žito Grupe, po izboru žirija ponio je prestižnu titulu Privrednika godine u desetom, jubilarnom izboru Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika za 2025. godinu.

Marko Pipunić, slavonski preduzetnik kojeg mediji često nazivaju „kraljem žita“ ili „najmoćnijim Slavoncem“, ime je koje stoji iza Žito grupe, jedne od vodećih poljoprivredno-prehrambenih korporacija u Hrvatskoj. Njegov uticaj i poslovna moć nedavno su ponovo potvrđeni velikom akvizicijom Zvijezde iz sastava Fortenova grupe, transakcijom procenjenom na oko 100 miliona evra, čime je u svoj portfelj dodao najvećeg hrvatskog proizvođača ulja, margarina i majoneza.

Od dva zaposlena do upravljanja sa 36 firmi

Ovaj potez je samo poslednji u nizu strateških odluka kojima je Pipunić, od kompanije sa dva zaposlena, stvorio poslovno carstvo koje danas upravlja sa 36 firmi, zapošljava više od 2.500 ljudi i ostvaruje zbirni prihod veći od 600 miliona evra. Njegov put, koji je započeo u ratnim godinama, predstavlja jedan od najimpresivnijih preduzetničkih uspeha u modernoj Hrvatskoj, obeležen vizijom, upornošću i specifičnim pristupom širenju poslovanja.

Rođen 1961. godine u blizini Modriče u Bosni i Hercegovini, Pipunić je nakon diplome na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i kratkog povratka u rodni kraj, svoju budućnost odlučio graditi u Slavoniji. Godine 1992., u jeku rata, u Osijeku osniva kompaniju „Žito“ sa početnim kapitalom od svega 50.000 evra i samo dva zaposlena.

U početku se bavio trgovinom ratarskim kulturama i repromaterijalom, ostvarujući godišnji prihod od oko pola miliona evra. Ipak, skromni počeci nisu ga sputavali. Sa jasnom strategijom rasta, godinama je strpljivo i pažljivo širio poslovanje, kupujući propale firme i silose u okolini, pretvarajući ih u profitabilne delove svoje rastuće grupacije.

Danas je njegova grupa vodeći proizvođač svinja, mleka, jaja, brašna, šećera, govedine i stočne hrane u zemlji, a Pipunić je prema magazinu Forbes jedan od deset najbogatijih ljudi u Hrvatskoj.

Ključna akvizicija dogodila se 2013. godine kada je preuzeo Tvornicu ulja Čepin, a sada i Zvijezdu, čime je zaokružio svoju dominaciju u ključnim segmentima prehrambene industrije. Njegovo poslovno carstvo danas se proteže i izvan agrobiznisa, obuhvatajući ulaganja u obnovljive izvore energije i građevinske projekte stanogradnje u Osijeku.

Kontinuirano širenje i modernizacija poslovanja ostaju u fokusu Žito grupe. Nakon što je u proteklih devet godina uloženo više od 200 miliona evra u operacije u Slavoniji, najavljen je novi investicioni ciklus vredan 105 miliona evra koji će se realizovati u naredne tri godine. Ova ulaganja biće usmerena na sva četiri ključna segmenta grupe: ratarstvo, stočarstvo, industriju, te trgovinu i silose. Poseban naglasak stavljen je na svinjogojsku proizvodnju, gde se planira uložiti 30 miliona evra u izgradnju novih farmi i proširenje postojećih kapaciteta.

Od agrobiznisa do tehnologije i sporta

Iako je njegovo ime sinonim za poljoprivredu, Pipunićev uticaj i investicije sežu daleko izvan slavonskih polja. Kao istaknuti mecena, aktivno podržava lokalnu zajednicu kroz sportske, kulturne i obrazovne inicijative. Njegovo najpoznatije ulaganje u zajednicu je Sokol Centar u Osijeku, moderni gimnastički centar izgrađen investicijom od gotovo 4,6 miliona evra. Kroz ovaj projekat, Pipunić je ostvario san osječkih gimnastičara, obezbeđujući im uslove za stvaranje vrhunskih sportista i olimpijskih pobednika.

Osim sporta, vlasnik je i Međunarodnog medicinskog centra „Priora“ i restorana „Crna Svinja“, čime dodatno doprinosi poboljšanju društvene infrastrukture regije.

Njegova investiciona vizija pokazuje i otvorenost prema modernim tehnologijama i digitalnom dobu. Pipunić je, naime, jedan od investitora u startup Elevien, mobilnu i web platformu za gimnastičare, trenere i sudije. Ova aplikacija, razvijena u domaćoj kompaniji Bornfight, digitalizuje organizaciju gimnastičkih takmičenja, smanjuje troškove i omogućava sportistima da se takmiče iz svojih dvorana. Ovim ulaganjem Pipunić je povezao svoju strast prema gimnastici sa potencijalom tehnološkog sektora, pokazujući da njegov preduzetnički duh prepoznaje prilike i izvan tradicionalnih industrija.