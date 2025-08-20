Najtajanstveniji bogataš u Hrvatskoj je Putinova desna ruka u toj zemlji.

Slušaj vest

Njihov razvod odmah je privukao pažnju javnosti, ali još veću znatiželju izaziva priča o Nikinom ocu - Mihailu (Mihi) Perenčeviću, jednom od najtajanstvenijih hrvatskih bogataša.

Bogatstvo Nike Perenčević i društveni status nisu nastali slučajno. Nika je nasledila imanje i poslovne kontakte svog oca, Mihaila Perenčevića, poznatog hrvatskog i ruskog biznismena. Mihailo Perenčević, često spominjan u medijima kao "Putinov čovek u Hrvatskoj", predsednik je ruskog Velesstroya, kompanije angažovane u izgradnji naftovoda i gasovoda za rusku državu. Njegove poslovne veze s Kremljem potvrđene su i odlikovanjem koje je dobio od Dmitrija Medvedeva.

Ko je zapravo Mihailo Perenčević?

U poslovnim krugovima, Perenčević se godinama opisuje kao čovek iz senke" i "neslužbeni vladar Malog Lošinja". Iako retko daje intervjue i gotovo nikada se ne pojavljuje u javnosti, njegovo ime stoji iza nekih od najluksuznijih projekata na Jadranu, ali i ozbiljnih poslova u Rusiji.

Perenčević je predsednik Velesstroya, ruske kompanije specijalizovane za izgradnju naftovoda i strateške infrastrukture za tamošnju vladu. Za svoje poslovne uspehe dobio je i odlikovanje od Dmitrija Medvedeva. Upravo ta pozicija svrstala ga je među najbliže biznismene Kremlju.

Imperija na Jadranu i u Zagrebu

Osim poslova u Rusiji, Perenčević je vlasnik i impresivne imovine u Hrvatskoj. Na Malom Lošinju i u uvali Čikat poseduju se vile, zemljišta i luksuzni hoteli poput Bellevue i Alhambra, deo Jadranka Grupe. Tu su i nekretnine u Zagrebu - stan na Trgu bana Jelačića i vile u prestižnoj Jurjevskoj ulici.

Planovi ne staju - Perenčević je uključen u razvoj luksuznog golf-igrališta "Matalda" na Cresu, projekta vrednog desetine miliona evra, koji je podelio javnost, ali i potvrdio njegovu ambiciju da oblikuje budućnost turizma na severnom Jadranu.

Holivudski začin bogatstva

Da bogatstvo Perenčevića ne staje na granicama Hrvatske i Rusije, svedoči i činjenica da je njegova porodica kupila legendarni restoran Dan Tana’s u Los Anđelesu - mesto gde su decenijama svraćale holivudske zvezde i filmska elita.

Život u senci moći

I dok se o razvodu njegove ćerke Nike Perenčević i Emila Tedeskija mlađeg piše s primesom trača, priča o Mihailu Perenčeviću otkriva mnogo više - život jednog od najbogatijih i najuticajnijih ljudi u regiji, koji uprkos moći i luksuzu bira da ostane daleko od očiju javnosti.