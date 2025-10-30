Slušaj vest

Institut za stočarstvo Beograd dočekao je danas više od 60 naučnika iz zemlje i inostranstva na 15. Međunarodnom simpozijumu "Savremeni trendovi u stocarstvu", koji će trajati pet dana u Beogradu.

Direktor instituta dr Nikola Delić istakao da nauka danas ima presudnu ulogu i da je cilj da se uspostavi održiv i konkurentan razvoj stočarstva u Srbiji.

Foto: Institut za stočarstvo / ustupljene fotografije

Tradicionalna i inovativna tehnologija

-Danas će biti predstavljena najnovija istraživanja u oblasti poboljšanja performansi domaćih životinja, menadžmenta u stočarstvu, dobrobiti i zdravstvenog statusa životinja, kvaliteta mesa, bezbednosti hrane, biosigurnosti i očuvanja genetske raznovrsnosti, kao i modeliranje proizvoda putem ishrane životinja. Nauka mora da odgovori brzo, jasno i primenjivo. Ona se sve više usmerava ka inovacijama, patentima i novim proizvodima, a to doprinosi da se sredstva uložena u nauku preko privrede vrate u budžet za nova ulaganja u istraživanja, ali i podstiče preduzetništvo kod istraživača, jer njihovo istraživanje ne sme da završi objavljivanjem rada u naučnom časopisu - rekao je dr Delić.

Foto: Institut za stočarstvo / ustupljene fotografije

Kako je istakao, na ovogodišnjem simpozijumu biće predstavljena i "spin-off kompanija" za inovativne proizvode od mesa koja je formirana s ciljem da istraživaci rezultate svojih projekata dodatno komercijalizuju odnosno unovče. Institut za stočarstvo već par godina radi na spajanju tradicionalne tehnologije proizvodnje mesa sa inovativnim tehnologijama.

-Naš cilj je da snizimo cenu proizvodnje i da ponudimo proizvode koji će biti čak jeftiniji od tradicionalnih mesnih preradevina - rekao je dr Nikola Stanišić, pomoćnik direktora za nauku pri Institutu za stočarstvo. Prema njegovim recima, vec su potpisani ugovori sa dve strane kompanije iz Nemačke, kojima će biti prodata licenca za novu tehnologiju.

Foto: Institut za stočarstvo / ustupljene fotografije

Naučnici iz 16 zemalja