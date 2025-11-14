Slušaj vest

Građani će od 8. decembra, na dva šaltera u prostorijama Gradske uprave u Ulici kraljice Marije 1 u prizemlju ili kancelarijama 1502 i 1506 na 15. spratu, kao i kancelarijama 1609 i 1612 na 16. spratu, moći lično da se informišu, ali i da dobiju pomoć pri podnošenju prijava.

Takođe, stranke mogu putem imejl-adrese svoj.na.svome@beograd.gov.rs dobiti potrebne informacije o novom zakonu i načinu podnošenja prijave, kao i na sledeće brojeve telefona:

Odeljenje za opštinu Zemun 7157-562, Odeljenje za opštinu Novi Beograd 7157-569, Odeljenje za opštinu Zvezdara 7157-575, Odeljenje za opštinu Palilula 7157-620, Odeljenje za opštinu Voždovac 7157-613, Odeljenje za opštinu Savski venac 7157-610, Odeljenje za opštinu Rakovica 7157-621, Odeljenje za opštinu Čukarica 7157-031, Odeljenje za opštinu Vračar 7157-555, Odeljenje za opštinu Stari grad 7157-626, Odeljenje za opštine Surčin, Obrenovac, Grocka, Mladenovac, Barajevo, Sopot i Lazarevac 7157-577.

Iz grada napominju da će građani sve informacije i adekvatnu pomoć moći da dobiju od 8. decembra u Gradskoj upravi.