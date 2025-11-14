Slušaj vest

Vlada Hrvatske je u aprilu proglasila distribuciju novina uslugom od opšteg privrednog interesa i subvencionisala je putem javnog nadmetanja.

Distributer je postala Hrvatska pošta, koja se obvezala da će tu uslugu da obavlja u periodu od pet godina, ali strani izdavači nisu mogli da se uključe u sastav subvencionisane distribucije jer, prema Zakonu o medijima, samo izdavači registrovani u Hrvatskoj mogu da budu upisani u registar izdavačkih kuća.

Uslov za strane izdavače koji bi hteli da učestvuju u sistemu subvencionisane distribucije, bio je da osnuju hrvatsko trgovačko društvo, ali s obzirom da to nisu učinili za njih važe tržišne cene koje su, prema proceni Hrvatske pošte, četiri puta veće od subvencionisanih tarifa.

Direktorka slovenačkog preduzeća DistriEst koje zastupa više od 200 stranih izdavača Maja Curić, izjavila je da su strani izdavači zajednički odlučili da obustave distribuciju štampe u Hrvatskoj.