U Vojvodini hektar zemlje u trećem kavrtalu prošle godine se kretao od 600 evra do 31.400, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda.

U Severnobačkom, Severnobanatskom, Srednjobanatskom, Zapadnobačkom i Sremskom okrugu je zabeleženo više prodatih parcela u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u ostalim delovima čitave države došlo do pada broja ugovora, odnosno prodatih parcela poljoprivrednog zemljišta .

Kada je reč o cenama u Vojvodini u 2022. godini, Južnobački okrug je takođe bio jedan od skupljih jer je hektar dostizao 45.850 evra, a minilana cena u ovom delu Vojvodine je bila 2.650, dok je prosečna 15.400. U Sremskom okrugu je minimalna cena 1.500, maksimalna 45.950, a srednja 14.100 evra. U ostalim okruzima Vojvodine maksimalne cene su bile od 25.500 do 29.500, minimalne od 850 do 2.950 evra, a srednja vrednost je 9.100 do 12.250 evra. Najmanje parcela tada je prodato u Severnobačkom okrugu, a najviše u Južnobačkom i Južnobanatskom okrugu. Godišnji izveštaj za prethodnu godinu nije još gotov, iz kog će se videti presek stanja za čitavu godinu, te da li je i u kom obimu bilo promena i na ovom tržištu.