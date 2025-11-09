Slušaj vest

Jesenje sunce još uvek greje, zemlja je meka i vlažna, a priroda se polako smiruje, savršeni uslovi da nove sadnice puste koren i započnu svoj rast. Prema pisanju portala Ideal Home, za sadnice sa golim korenom najbolje vreme za sadnju je od kraja novembra do kraja marta, odnosno od kasne jeseni do ranog proleća.

Dok većina baštenskih poslova prestaje, jesen tiho radi svoje čudo pod zemljom. Voćke posađene u novembru imaju dovoljno vremena da se ukorene, priviknu na tlo i dočekaju proleće spremne za rast. Kada drugi tek počnu da sade, vaše sadnice već će imati malu prednost i prve zelene listove.

Najpopularnije voće za jesenju sadnju

Neke vrste posebno dobro podnose jesenju sadnju. Ako želite da vaša bašta oživi čim stigne proleće, obratite pažnju na sledeće:

Jagode - sade se dok zemlja još nije hladna. Ako ih posadite sada, prve crvene plodove možete očekivati već u aprilu.

Maline - najbolje se primaju kada se sade u jesen, dok zemlja ima dovoljno vlage.

Rane sorte bresaka i kajsija - vole da se “udome” pre zime, kako bi na proleće odmah krenule s novim pupoljcima.

Trešnje i višnje - jesenja sadnja pomaže da ih zimski mrazevi ne iznenade, već dočekaju spremne.

Pre sadnje, dovoljno je lagano prekopati zemlju i obogatiti je organskim đubrivom. Nema potrebe za dubokim oranjem, dovoljno je da tlo „prodiše“. Nakon sadnje, oko stabla rasporedite sloj malča (lišće, piljevinu ili slamu) kako biste sačuvali vlagu i zaštitili mlad koren od hladnoće.

Kada sneg spadne i dani postanu duži, prve zelene grančice biće dokaz da se trud isplatio. Dok drugi tek planiraju sadnju, vaše voćke će već oživeti, disati punim plućima i pripremati se za cvetanje. Svaka voćka nosi obećanje da će vas u aprilu nagraditi prvim cvetom, plodom i onim posebnim osećajem da ste u pravo vreme uradili pravu stvar.