Aviokompanija Austrijan erlajns saopštila je da će danas nastaviti letove za Teheran, posle gotovo petomesečne obustave izazvane iransko-izraelskim sukobom.

Nemačka aviokompanija Lufthanza takođe namerava da nastavi letove za Teheran počev od decembra, dodajući da će tačan datum nastavka biti naknadno saopšten.

Austrijan erlajns je naveo da će njihov prvi let za Teheran biti organizovan danas u 19.35 časova.

Bezbednosni tim aviokompanije nastavlja da "pažljivo prati dešavanja u celom regionu", navodi se u saopštenju i dodaje da "bezbednost posade i putnika ostaje glavni prioritet".

Austrijan erlajns i Lufthanza su obustavili svoje letove u junu nakon izbijanja 12-dnevnog rata između Izraela i Irana.

Mnoge aviokompanije su tada obustavile svoje usluge za Iran zbog ratnog sukoba.

Austrijan erlajns je deo Lufthanza grupe, koja takođe uključuje Jurovings, Svis i Brisel erlajns.