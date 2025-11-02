Slušaj vest

Aviokompanija Austrijan erlajns saopštila je da će danas nastaviti letove za Teheran, posle gotovo petomesečne obustave izazvane iransko-izraelskim sukobom.

Nemačka aviokompanija Lufthanza takođe namerava da nastavi letove za Teheran počev od decembra, dodajući da će tačan datum nastavka biti naknadno saopšten.

Austrijan erlajns je naveo da će njihov prvi let za Teheran biti organizovan danas u 19.35 časova.

Bezbednosni tim aviokompanije nastavlja da "pažljivo prati dešavanja u celom regionu", navodi se u saopštenju i dodaje da "bezbednost posade i putnika ostaje glavni prioritet".

Austrijan erlajns i Lufthanza su obustavili svoje letove u junu nakon izbijanja 12-dnevnog rata između Izraela i Irana.

Mnoge aviokompanije su tada obustavile svoje usluge za Iran zbog ratnog sukoba.

Austrijan erlajns je deo Lufthanza grupe, koja takođe uključuje Jurovings, Svis i Brisel erlajns.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteInfoBizIstina o kvalitetu mesa u Srbiji - bezbedno, ali zašto onda ne ide u zemlje EU? Evo šta koči izvoz sveže piletine koja može da parira i onoj iz zapadnih zemalja
Farma Pilica Evropska unija.jpg
InfoBizŠta ako vam slava pada za vikend? Mnogi misle da nije problem, a evo da li imate pravo da "prenesete" na ponedeljak
screenshot-20231123-085757.jpg
InfoBizTramp odbio svog prijatelja Orbana: Evo šta je tražio od njega, ali predsednik SAD nije popustio
1 EPA Chris Kleponis Pool.jpg
InfoBizPorez na imovinu se plaća i na zemljište kome vlasnik ne može da priđe: Za 15 dana ističe rok za plaćanje poslednje rate
vlasnici-zemlje-zemlja-porez-povecanje.jpg