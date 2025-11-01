Slušaj vest

"Tražio je izuzeće. Nismo mu ga odobrili, ali jeste, da, Viktor, moj prijatelj, tražio je izuzeće", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Air Force One.

CNN je ranije preneo da će se dvojica lidera sastati sledeće nedelje, samo nekoliko sedmica nakon što je otkazan planirani susret u Budimpešti između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Prošle nedelje, SAD su prvi put u Trampovom drugom mandatu uvele sankcije Rusiji, usmerene na ruske naftne kompanije.

Orban je rekao da je razgovarao sa mađarskom naftnom i gasnom kompanijom o toj temi i da Mađarska radi na načinu da "zaobiđe" američke sankcije.

Mađarski premijer je rekao i da planira da zatraži od američkog predsednika Donalda Trampa da izuzme Mađarsku od novih američkih sankcija uvedenih ruskim naftnim kompanijama Rosnjeft i Lukoil. Prema njegovim rečima, energetska zavisnost Mađarske i nedostatak pristupa moru čine je izuzetno ranjivom.

Američke sankcije usledile su samo nekoliko dana nakon što je izbio požar u glavnoj rafineriji na Dunavu u vlasništvu mađarske naftne grupe MOL, primoravajući postrojenje da radi sa smanjenim kapacitetom, dodatno ugrožavajući već krhku situaciju sa gorivom u Mađarskoj.

Orban se pozvao i na slučaj Nemačke, koja je prethodno obezbedila izuzeće od američkih sankcija za nemačku imovinu Rosnjefta, koji poseduje kontrolni udeo u rafineriji Švet.

Rojters je preneo da je Vašington odobrio izuzeće jer ta rafinerija više nije pod ruskom kontrolom.