Slušaj vest

Postoje adrese koje ostavljaju utisak već na prvu loptu i to pre svega arhitekturom, lokacijom, brendom. Takva mesta privlače pažnju i često govore dovoljno sama za sebe. Ali pravi razlog zbog kog ih pojedini ljudi biraju često je mnogo suptilniji.

Za one kojima su privatnost, mir i osećaj kontrole važniji od spoljašnjeg sjaja, luksuz se ne svodi na recepciju i završnu obradu. On se ogleda u svakodnevici. U tišini koju niko ne narušava, u tome ko su ti komšije, kako se u kompleks ulazi, komunicira, kreće i živi. Ne u onome što drugi vide, već u onome što vlasnici dobijaju, bez potrebe da traže bilo šta dodatno.

Nekada je ekskluzivnost značila biti viđen. Danas se pod tim sve češće podrazumeva mogućnost da se ostane po strani, kada god to poželite. Da živite u srcu grada, a da ga ne čujete. Da vam je sve dostupno, ali da ništa ne ulazi u vaš prostor. Da se izazovi svakodnevnice rešavaju bez potrebe da izlazite iz svog ritma.

Foto: Promo

Delta District je nastao kao odgovor na takve potrebe. Ne kao atrakcija, već kao lokacija za one koji tačno znaju gde žele da budu, i sa kim.

Pozicioniran se na jednom od najbolje povazanih mesta u Beogradu, u neposrednoj blizini centra grada, auto-puta, Savskog keja i ključnih poslovnih i diplomatskih zona. Kao jedini kompleks ovog tipa sa leve strane reke nalazi se u okruženju gde vam je sve blizu. Stanovati na takvom mestu znači imati kontrolu ne samo nad prostorom, već i nad vremenom. I to je ono što pravi razliku.

Dve rezidencijalne kule i jedan poslovna, kao i hotel InterContinental nisu jednostavno grupisane u jedan kompleks, već je ceo kvart osmišljen kao sistem gde svaki element doprinosi celini, a nijedan ne narušava privatnost onih koji su tu izabrali da žive. Kretanje kroz kompleks je organizovano tako da čuva mir, a zajednički prostori i zelene površine su dostupne isključivo stanarima. Profesionalni menadžment i održavanje garantuju besprekoran izgled i funkcionalnost objekta. Pristup je kontrolisan na način koji omogućava visok nivo bezbednosti, sve funkcioniše diskretno i precizno tako da život ostane unutra, a grad napolju.

Foto: Promo

Sadržaji kao što su infinity bazen na dvadesetom spratu sa panoramskim pogledom na grad, spa centar, privatni bioskop za ekskluzivne projekcije, poslovni lounge za diskretne susrete, najsavremenija teretana, dečija igraonica, kao i zatvoreno dvorište sa parkovskim ambijentom koncipirani su ne kao lista pogodnosti, već kao ekosistem koji podržava luksuzan način življenja.

U pitanju je ekskluzivna rezidencija u pravom smislu te reči. Namenjena je odabranom društvu i kratkoročna iznajmljivanja preko servisa poput Airbnb nisu dozvoljena što čuva komfor, sigurnost i status zajednice.

Opremljenost stanova je iznad uobičajenog tržišnog standarda. Veneta Cucine kuhinje sa profesionalnim uređajima, ugradni walk-in garderoberi besprekorno integrisani u dizajn, potpuno završena kupatila sa keramikom prestižnih italijanskih proizvođača, integrisana rasveta, smart home sistemi i sistemi za jonizaciju i rekuperaciju vazduha, besprekorna završna obrada i premium materijali. Sve to je garancija da su maksimalan komfor i veća vrednost nekretnine zagarantovani već od prvog dana.

Foto: Promo

Gradnja se odvija u skladu sa LEED i WELL principima održivosti, uz primenu geotermalnih sondi, solarnih panela i pametnih sistema za upravljanje potrošnjom što investiciju čini vrednijom i spremnom za budućnbost a istovremeno donosi prestiž. Proces kupovine odvija se kroz individualne prezentacije u prodajnom salonu, uz posebnu pažnju posvećenu svakom klijentu što dodatno doprinosi ekskluzivnosti ekskluzivnosti samog koncepta.

Sve u svemu, Delta District je zamišljen kao mesto gde ne morate da pravite kompromise. Lokacija u poslovnom centru grada ne znači odricanje od mira, a nivo usluge ne dolazi po cenu privatnosti. Arhitektura, raspored, način pristupa i sistem funkcionisanja - sve je postavljeno tako da vam omogući potpuni komfor, bez izlaganja.

Upravo ta kombinacija promišljenog sadržaja i nenametljive elegancije stvara prestiž koji ne zavisi od forme, ali je oblikovan tako da ga prepoznaju oni koji tačno znaju šta traže.

Delta District - pregled projekta Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. 2 minuta do auto-puta, 5 minuta do centra grada, 15 minuta do aerodroma ,,Nikola Tesla".

Tip projekta: Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd.

Model stanovanja: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca.

Opremljenost: Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije

Energetska efikasnost: LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje.

Ekskluzivni sadržaji: Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona.

Prodaja: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru.

Kupci: Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva.

Investicioni elementi: Mogućnost povraćaja PDV-a od 20% za pravna lica, mogućnost dugoročnog izdavanja, pozicioniranje u zoni visoke tražnje.

1/12 Vidi galeriju Delta District Foto: Promo