Slušaj vest

Postoje adrese koje ostavljaju utisak već na prvu loptu i to pre svega arhitekturom, lokacijom, brendom. Takva mesta privlače pažnju i često govore dovoljno sama za sebe. Ali pravi razlog zbog kog ih pojedini ljudi biraju često je mnogo suptilniji.

Za one kojima su privatnost, mir i osećaj kontrole važniji od spoljašnjeg sjaja, luksuz se ne svodi na recepciju i završnu obradu. On se ogleda u svakodnevici. U tišini koju niko ne narušava, u tome ko su ti komšije, kako se u kompleks ulazi, komunicira, kreće i živi. Ne u onome što drugi vide, već u onome što vlasnici dobijaju, bez potrebe da traže bilo šta dodatno.

ZA ONE KOJI NE ŽELE DA PRAVE KOMPROMISE - BEOGRADSKI PROJEKAT KOJI REDEFINIŠE ZNAČENJE LUKSUZA

Nekada je ekskluzivnost značila biti viđen. Danas se pod tim sve češće podrazumeva mogućnost da se ostane po strani, kada god to poželite. Da živite u srcu grada, a da ga ne čujete. Da vam je sve dostupno, ali da ništa ne ulazi u vaš prostor. Da se izazovi svakodnevnice rešavaju bez potrebe da izlazite iz svog ritma.

dd4 copy.jpg
Foto: Promo

Delta District je nastao kao odgovor na takve potrebe. Ne kao atrakcija, već kao lokacija za one koji tačno znaju gde žele da budu, i sa kim. 

Pozicioniran se na jednom od najbolje povazanih mesta u Beogradu, u neposrednoj blizini centra grada, auto-puta, Savskog keja i ključnih poslovnih i diplomatskih zona. Kao jedini kompleks ovog tipa sa leve strane reke nalazi se u okruženju gde vam je sve blizu. Stanovati na takvom mestu znači imati kontrolu ne samo nad prostorom, već i nad vremenom. I to je ono što pravi razliku.

PROJEKAT KOJI POSTAVLJA NOVE STANDARDE - NAMENJEN ONIMA KOJI NE PRISTAJU NA KOMPROMISE

Dve rezidencijalne kule i jedan poslovna, kao i hotel InterContinental nisu jednostavno grupisane u jedan kompleks, već je ceo kvart osmišljen kao sistem gde svaki element doprinosi celini, a nijedan ne narušava privatnost onih koji su tu izabrali da žive. Kretanje kroz kompleks je organizovano tako da čuva mir, a zajednički prostori i zelene površine su dostupne isključivo stanarima. Profesionalni menadžment i održavanje garantuju besprekoran izgled i funkcionalnost objekta. Pristup je kontrolisan na način koji omogućava visok nivo bezbednosti, sve funkcioniše diskretno i precizno tako da život ostane unutra, a grad napolju.

PROVERITE ZAŠTO JE OVAJ PROJEKAT SUŠTINSKI DRUGAČIJI OD SVIH OSTALIH

ddpiazza.jpg
Foto: Promo

Sadržaji kao što su infinity bazen na dvadesetom spratu sa panoramskim pogledom na grad, spa centar, privatni bioskop za ekskluzivne projekcije, poslovni lounge za diskretne susrete, najsavremenija teretana, dečija igraonica, kao i zatvoreno dvorište sa parkovskim ambijentom koncipirani su ne kao lista pogodnosti, već kao ekosistem koji podržava luksuzan način življenja.

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA PRAVI LUKSUZ - MESTO U BEOGRADU ZA ONE KOJI ZNAJU GDE PRIPADAJU

U pitanju je ekskluzivna rezidencija u pravom smislu te reči. Namenjena je odabranom društvu i kratkoročna iznajmljivanja preko servisa poput Airbnb nisu dozvoljena što čuva komfor, sigurnost i status zajednice. 

Opremljenost stanova je iznad uobičajenog tržišnog standarda. Veneta Cucine kuhinje sa profesionalnim uređajima, ugradni walk-in garderoberi besprekorno integrisani u dizajn, potpuno završena kupatila sa keramikom prestižnih italijanskih proizvođača, integrisana rasveta, smart home sistemi i sistemi za jonizaciju i rekuperaciju vazduha, besprekorna završna obrada i premium materijali. Sve to je garancija da su maksimalan komfor i veća vrednost nekretnine zagarantovani već od prvog dana.

NE ČEKAJTE DA NAJBOLJE OPCIJE BUDU REZERVISANE - INFORMIŠITE SE ODMAH

ddstan.jpg
Foto: Promo

Gradnja se odvija u skladu sa LEED i WELL principima održivosti, uz primenu geotermalnih sondi, solarnih panela i pametnih sistema za upravljanje potrošnjom što investiciju čini vrednijom i spremnom za budućnbost a istovremeno donosi prestiž. Proces kupovine odvija se kroz individualne prezentacije u prodajnom salonu, uz posebnu pažnju posvećenu svakom klijentu što dodatno doprinosi ekskluzivnosti ekskluzivnosti samog koncepta.

PROJEKAT KOJI POSTAVLJA NOVE STANDARDE - NAMENJEN ONIMA KOJI NE PRISTAJU NA KOMPROMISE

Sve u svemu, Delta District je zamišljen kao mesto gde ne morate da pravite kompromise. Lokacija u poslovnom centru grada ne znači odricanje od mira, a nivo usluge ne dolazi po cenu privatnosti. Arhitektura, raspored, način pristupa i sistem funkcionisanja - sve je postavljeno tako da vam omogući potpuni komfor, bez izlaganja.

EKSKLUZIVA NA REGIONALNOM TRŽIŠTU NEKRETNINA – SAZNAJTE SVE DETALJE ODMAH

Upravo ta kombinacija promišljenog sadržaja i nenametljive elegancije stvara prestiž koji ne zavisi od forme, ali je oblikovan tako da ga prepoznaju oni koji tačno znaju šta traže.

Delta District - pregled projekta

Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. 2 minuta do auto-puta, 5 minuta do centra grada, 15 minuta do aerodroma ,,Nikola Tesla".
Tip projekta: Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd.
Model stanovanja: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca.
Opremljenost: Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije
Energetska efikasnost: LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje.
Ekskluzivni sadržaji: Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona.
Prodaja: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru.
Kupci: Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva.
Investicioni elementi: Mogućnost povraćaja PDV-a od 20% za pravna lica, mogućnost dugoročnog izdavanja, pozicioniranje u zoni visoke tražnje.

ISTRAŽITE KAKO IZGLEDA INVESTICIJA KOJA DONOSI BESKOMPROMISNI LUKSUZ, PROFIT I PRESTIŽ

Delta District Foto: Promo

PROJEKTI OVAKVI SE NE POJAVLJUJU ČESTO - ISKORISTITE PRILIKU DOK TRAJE

Ne propustiteInfoBizBITNIJE IM SA KIM DELE LIFT I GARAŽU, NEGO OD ČEGA SU ZIDOVI: Evo kako stanove biraju oni koji kvadrat u Beogradu plaćaju 10.000€
delta distrikt.jpg
NaslovnaSAD SVI ZNAJU ŠTA SE SPREMA U BLOKU 20: Kako je beogradski projekat postao GLAVNA TEMA regionalne biznis zajednice
ChatGPT Image Jun 5, 2025, 10_07_14 AM.jpg
InfoBizOVAJ KVADRAT CE VREDETI VIŠE OD BILO KOG DRUGOG U BEOGRADU? Evo zašto je kapitalna dobit u ovom projektu tako visoka
NaslovnaNAJBOLJA INVESTICIJA U REGIONU? Jedan kvadrat u OVOM BEOGRADSKOM PROJEKTU vredi kao tri bilo gde drugde - a vredeće mnogo više
DD5.png

Promo