Slušaj vest

Kako pokazuju podaci Narodne banke Srbije, lični transferi u Srbiji su u ovom periodu bili 7,8 odsto manji međugodišnje.

Na osnovu podataka o geografskoj strukturi doznaka u toku perioda januar - jun 2025. struktura doznaka ostala je stabilna kao prethodnih godina i najviše doznaka došlo je iz zemalja iz kojih tradicionalno stiže najveći deo doznaka u Srbiju, a to su Nemačka (24,7 odsto), Švajcarska (12,5 odsto), Austrija (devet odsto), SAD (7,1 odsto) i Hrvatska (5,9 odsto).

NBS objašnjava da bi se nešto niži priliv doznaka iz Nemačke, kao i iz drugih zemalja Evropske unije u prvoj polovini ove godine, mogao delimično dovesti u vezu i sa ekonomskom stagnacijom u ovim zemljama, ali i snižavanjem inflacije, koja je u prethodnim godinama uticala na nominalni rast doznaka.

Podseća se i da su se u prethodnim godinama prilivi po osnovu doznaka stabilizovali na nivou od blizu pet milijardi evra godišnje i sličan nivo može se očekivati i u ovoj i u narednim godinama.

Centralna banka Srbije navodi i da koristi metodologiju platnog bilansa Međunarodnog monetarnog fonda (BPM6), prema kojoj su doznake obuhvaćene kroz stavku koja se naziva lični transferi, a koja obuhvata: doznake radnika, penzije i druga socijalna primanja, kao i pomoći i poklone iz inostranstva, upućene fizičkim licima rezidentima Srbije.