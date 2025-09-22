Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 17. septembra 2025. godine tokom dubinske kontrole u okolini Vranja sprečili krijumčarenje pola tone mesnih proizvoda i 35 svečanih haljina skrivenih u jednom autobusu, saopštila je Uprava carina.

Nakon što su putnici izneli svoje kofere i torbe radi detaljnog pregleda, u prtljažnom prostoru je pronađeno 14 torbi sa ukupno 500 kg sudžuka i dva džaka puna ručno rađenih haljina, bez bilo kakve prateće dokumentacije.

Sudžuk u torbi
Carinici u okolini Vranja u autbusu pronašli 14 torbi sa 500 kg sudžuka Foto: Uprava Carina

Odlukom nadležnog suda krijumčarena roba vredna oko 15.000 evra je trajno zaplenjena, haljine su predate u dalju nadležnost Carinarnici Niš, a suvomesnati proizvodi Republičkoj veterinarskoj inspekciji radi uništenja, dok je odgovorni vozač novčano kažnjen.

