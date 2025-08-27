Slušaj vest

Ukoliko ste odlučili da u četvrtak, 28. avgusta, krenete na letovanje u Grčku, ovo je važno obaveštenje.

Naime, u Severnoj Makedoniji se obeležava veliki verski praznik - Velika Gospojina.

S obzirom na to da tog dana mnogi neće raditi očekuje se da će veliki broj putnika iskoristiti produženi vikend za odlazak u Grčku, zbog čega se očekuju gužve na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima.

Najizraženije gužve predviđaju se u četvrtak, petak, kao i u nedelju, kada se većina putnika vraća kući.

Gužva u saobraćaju
Gužve će biti u oba smera Foto: Shutterstock

 Savet je da koristite alternativne prelaze:

  • Do Tasosa je najbolje da putujete preko Bugarske
  • Umesto Gevgelije birajte Dojran
  • Ako putujete do Jonskog mora najbolje je da koristite prelaz Medžitlija (Bitolj).

Sasvim je moguće da će i ona ovim prelazima biti gužve, ali trebalo bi da budu manje.

Najbolje je da na granici budete u ranim jutarnjim časovima ili kasno uveče.

Sve ovo važi za oba smera.

BiznisKurir/Nikana.gr

