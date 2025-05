O svemu tome razgovarali su gosit "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, Marko Dragić , pravni savetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije, Snežana Nena Šantić , ekonomista i predsednica Uruženja penzionera GO Stari grad i Nemanja Antić , ekonomista.

- Svakako da smo imali kontinuirani rast cena u prethodnom periodu, sada se u ovom trenutku stabilizovalo tržište, ali je to neznatno u odnosu na neke osnovne, fiziološke potrebe potrošača. To pogotovo važi za najugroženije grupe, poput penzionera. Oni jako teško izlaze na kraj sa svojim mesečnim prihodima u smisu hrane i računa. Kada pratimo samu statistiku, penzioneri imaju najviše prigovora po pitanju cena. Penzioneri su najranjiviija potrošačka grupa i njima bi trebalo posebno da se pozabavimo. I država bi trebalo da deluje sa svojim novim merama i nastavi pravac koji je prethodna Vlada započela, a to je da se nađe rešenje za ograničenje cena kako bi se trend rasta cena rešio.