Sveprisutno je poskupljenje cena, a od januara cene divljaju jer je došlo do novog poskupljenja od pet odsto. Sam taj procenat nije dramatičan, ali kada se na to doda i prethodnih tri posto, pa dva, osam posto, došli smo do toga da plate i penzije ne mogu da prate trend rasta cena.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" koji su diskutovali o ekonomskom stanju u zemlji i globalno bili su Nemanja Antić, preduzetnik i ekonomista, prof. dr Ivan Arnautović, ekonomista, Snežana Šantić, iz Udruženja penzionera Stari grad i Dušan Mirkulovski, agent za nekretnine.

Foto: Shutterstock

Antić je dao svoj komentar na ovu temu poskupljenja:

- U realnosti su te stvari uglavnom mnogo gore, a vi praktično brzinu rasta cena možete da preskočite samo na jedan način, a to je rastom produktivnosti vašeg rada i to čime god da se bavite. Da bi se štampale pare i dale kao veće plate ili penzije, to je rešenje da se te pare preliju na tržište i zato imamo paralelan rast zarada, penzija i cena, i to je ta tzv. inflacija gde je uvek cena rasta brža. Znači, jedini način da se prehakuje taj sistem je da se lično okrenete sebi i radite brže, bolje i efektivnije. Ljudi neretko misle da cene kontroliše neko poput Trampa ili Putina, konstantno misle da ako se meni poveća plata, da ću moći da kupim više nečega, ali ne, mi smo u istom akvarijumu, kada se dospe voda u jugoistočni deo akvarijuma, ta voda se svuda razlije i to se zove inflacija.

Arnautović je komentarisao poskupljenja od pijace preko marketa:

- To je faktor za koji smo se svi borili, slobodno tržište i formiranje cena, pa smo to i dobili. Jednom sam rekao da sam protiv blokada velikih trgovinskih lanaca jer se to opet sliva na nekog drugog, na nas dobavljače, na zaposlene... Veliki trgovinski lanac koji zapošljava hiljade radnika, koji je deo inostranog lanca, ako zatvori jednu prodavnicu, to je njemu poput kapljice u moru. Jeftinih proizvoda danas nema, za to smo i mi krivi, ne može se to uporediti sa vremenima od pre par decenija jer smo ušli u zonu luksuza. Definitivno postoji broj ljudi koji živi loše, ali ponovo kažem, mi našim ponašanjem, delovanjem i navikama diktiramo cene.

Šantić se osvrnula na situaciju iz ugla penzionera:

- Bavim se penzionerima toliko godina, volim da se bavim i pomažem im, a oni u svojoj glavi i dalje imaju onu svesku sa crtom, kada ste pre mogli dosta toga da uzmete na veresiju, ipak prelaze tu crtu time što dobijaju dozvoljen minus u banci, pa kupovina na rate i tako dalje. Dugo živimo u poluhaosu, prvi rat, pa drugi rat, pogotovo moja generacija, pojedini penzioneri pamte Drugi svetski rat, pa građanske sukobe. Došla je i nesretna korona ili bilo koja nesreća koja zadesi uvek prvo udari na špajz i frižider, pa se penzioneri trude da tada kupe gomilu hranu od koje će pola da bace. To je taj strah od gladi, od nesreće. Penzioneri to rade iz iskustva, iako su svesni da će pola te hrane baciti jer će joj isteći rok.

Mirkulovski je pričao o cenama nekretnina:

- Nekretnina je nešto gde ljudi pokušavaju da zadrže vrednost. Kroz periode unazad, jedino su stanovi, dakle nepokretnosti i zlato očuvali vrednost. Beogradska berze je maltene uništena, pa je našim građanima jedino primamljivo da ulažu u stanove ili zlato. Plasiranje novca povlači i rast cena, a naši uglavnom vole ciglu jer je to nešto opipljivo u vidu materijalne vrednosti.

