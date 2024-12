Bez fiskalnog računa - niste u obavezi da platite

- U skladu sa zakonom, svaka trgovina mora biti fiskalizovana. Mi konkretno imamo ove elektronske fakture, država nam to omogućava, neko može da šalje onaj obični fiskalni račun uz robu. Ako to ne dobiješ u skladu sa zakonom, nisi obavezan da platiš robu. Ljudi to masovno ne znaju, ali evo, mi i ovde koristimo priliku preventivno da damo savet građanima, kupcima. Dakle, ukoliko vam ne stigne račun od bilo koga, uopšte nemate zakonsku obavezu da platite robu - tvrdi Antić.