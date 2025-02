BEOGRAD - "Ti kad svom detetu daš 200 dinara, ono mora da zna da ti, recimo, dva sata, na primer, radiš za 200 dinara i da u tom trenutku nisi kod kuće nego na poslu i da on za tih 200 dinara može da kupi čokoladicu, veliku čokoladu, malu, veliku, dve, četiri, da zna da ima i povoljnija i jeftinija i da zna da ako to odmah potroši - neće imati za kasnije", ukratko glasi objašnjenje poznatog ekonomiste i predavača Nemanje Antića na temu kako i koliko džeparca davati deci.

On je u jednom televizijskom gostovanju pokrenuo temu o kojoj se retko govori i o kojoj roditelji uglavnom ćute ili je izbegavaju, posebno oni koji nisu u mogućnosti da svom detetu priušte nešto više od veoma skromnog džeparca. To najviše upada u oči na ekskurzijama, izletima, rekreativnim nastavama ukoliko učitelj ili nastavnik u dogovoru s roditeljima ne odredi maksimalni iznos.

- To od malih nogu moramo da im ubacimo jer neće biti dobri domaćini i dobri ljudi, naglašava Antić, vlasnik nekoliko firmi, preduzetnik, ekonomista, investitor, predavač, koji je radio u Ministarstvu finansija i Agenciji za privatizaciju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu a školovao se i u Šefildu. U biografiji mu piše da se bavi i konsaltingom kao i izvozom i uvozom robe iz Rusije, Nemačke, Grčke, Slovačke, i Turske.

"Kad on dođe, on mora da ostavi bakšiš jer njegova klasa to radi..."