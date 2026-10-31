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Kreditni rejting je odraz tekućeg stanja u ekonomiji i ukoliko se u Srbiji održi postojeća dinamika privredne aktivnosti i ostanemo na ovom pozitivnom trendu, on će ostati povoljan, bez obzira na promenu vlasti u Srbiji, smatra ekonomista Ivan Nikolić za Kurir Biznis.

Agencija Fič rejtings (Fitch Ratings) ocenila je da pobeda Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji smanjuje političku neizvesnost, ali da i dalje nije jasno kakvu će vladajuću agendu, ekonomski program i političke prioritete imati novi pokret.

Podsećamo, Fič je u julu ove godine potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB plus sa pozitivnim izgledima (Positive Outlook) i najavio je novu ocenu kreditnog rejtinga Srbije za 20. novembar.

Naglasili su da bi pozitivno vrednovali "kretanja koja bi ojačala uverenje da politička tranzicija neće narušiti privredni rast, makroekonomsku stabilnost ili spoljne finansije".

- Napredak u jačanju upravljanja i institucija takođe bi mogao da izvrši pritisak ka povećanju rejtinga. Nasuprot tome, pojačana politička neizvesnost ili odstupanja od politika (policy slippage) koja bi narušila privredni rast, javne finansije ili spoljne zaštitne mehanizme mogli bi dovesti do revizije izgleda na "stabilne". Kontinuirani rast javnog duga takođe bi se negativno odrazio na rejting - naveo je Fič, a prenosi Nedeljnik.rs.

Balansiranje u spoljnoj politici

Smatraju, takođe, da će spoljna politika Studentske liste "verovatno težiti balansiranju u odnosima sa Rusijom, Evropom i Kinom", s obzirom na značajne ekonomske veze zemlje (posebno u energetskom sektoru) i u kontekstu pojačanih geopolitičkih tenzija. Ključno pitanje je, međutim, kako je ocenjeno, kakva će biti ekonomska politika Studentske liste.

- Trenutno postoji malo jasnoće u pogledu prioriteta ekonomske i fiskalne politike pokreta. Obećanja iz kampanje su široko postavljena i bez detalja, ali obuhvataju podršku domaćem ekonomskom razvoju, pravedniji poreski sistem i predvidljivije uslove poslovanja za privredu - istakao je Fič u analizi, u kojoj se dodaje da je "pokret pozvao na jači nadzor nad javnim investicijama i državnim ugovorima".

Ekonomista Ivan Nikolić ističe da kreditni rejting zavisi isključivo od ekonosmih performansi zemlje, koje su u ovom trenutku u Srbiji dobre.

- Dok ekonomske performanse budu dobre, i rejting Srbije će biti. Tu je odgovor. Zaključno sa septembrom imamo vrlo dobre ekonomske performanse. Kako će dalje biti, videćemo, ali gotovo je izvesno da će se takvo stanje zadržati do kraja godine. Ostvarićemo visok rast, inflaciju u okvirima koje je postavila Narodna banka Srbije i zadržavanje tendencija koje su uspostavljene tokom prvih devet meseci. Ništa se tu bitnije neće menjati do kraja godine - objašnjava Nikolić.

SNAŽAN MANDAT I IZAZOVI U UPRAVLJANJU DRŽAVOM Agencija Fič rejtings je ocenila da osvojeno 141 poslaničko mesto u Skupštini daje Studentskoj listi snažan mandat, a u analizi napominju i da je kampanja Studentske liste bila usmerena na jačanje vladavine prava, borbu protiv optužbi za korupciju i unapređenje nezavisnosti medija. Njeni predlozi, kako ističu, takođe uključuju reviziju velikih državnih projekata i reformu izbornog, pravosudnog, obrazovnog i zdravstvenog sistema.

- Ipak, napredak u sprovođenju ove reformske agende mogao bi biti otežan izazovima upravljanja državom (governability), koji proizilaze iz ograničenog političkog iskustva pokreta, decentralizovane strukture, ideološke raznolikosti i visoke politizacije državnih institucija - upozorila je agencija Fič.

Povoljno nasleđe

On dodaje da će za dalji kreditni rejting Srbije, pogotovo od sredine sledeće godine, ključno biti kakvu će ekonomsku politiku voditi nova vlada.