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Delegacija Narodne banke Srbije sastala se u Bangkoku, tokom Godišnje skupštine MMF-a i Grupacije Svetske banke, sa visokim predstavnicima dve vodeće međunarodne rejting agencije - Standard & Poor’s (S&P) i Fitch Ratings.

Osnovni zaključak je da je Srbija očuvala makroekonomsku i finansijsku stabilnost i u uslovima izuzetno složenih globalnih prilika, uz nastavak privrednog rasta i jačanje otpornosti domaće ekonomije.

Predstavnici Narodne banke Srbije istakli su da investicioni rejting koji je Srbiji S&P dodelio 2024. godine nije bio rezultat jedne dobre godine, već priznanje za godine odgovorne ekonomske politike, kontinuiteta i rezultata, kao i da je Srbija i u novim globalnim izazovima pokazala da to poverenje opravdava.

Delegacija je predstavila najvažnije pokazatelje srpske ekonomije:

  • privredni rast od 3,5% u prvom polugodištu, uz očekivano ubrzanje na 4,5% u 2027. godini;
  • inflaciju u granicama cilja, uz opreznu monetarnu politiku i očuvanu relativnu stabilnost dinara;
  • devizne rezerve od gotovo 30 milijardi evra, znatno iznad svih pokazatelja adekvatnosti;
  • javni dug na nivou od 43,3% BDP-a;
  • bankarski sektor sa istorijski najnižim učešćem problematičnih kredita, ispod 2%.

Od 1. septembra dinarske državne obveznice dostupne su stranim investitorima i preko Euroclear Bank, čime je napravljen još jedan važan korak u integraciji domaćeg finansijskog tržišta u međunarodne tokove.

Viši kreditni rejting za Srbiju znači širi krug investitora, povoljnije uslove finansiranja i više prostora za dugoročni razvoj. 
Narodna banka Srbije će, u koordinaciji sa drugim nosiocima politika, nastaviti da čuva makroekonomsku stabilnost i da gradi rezerve, što je Srbiju i dovelo do kreditnog rejtinga investicionog nivoa.

Rejting agencije su ocenile da srpska ekonomija uspešno dokazuje svoju otpornost uz održiv i kontinuiran rast i napredak. Srbija sada sve više ubira plodove decenije tokom koje je privredni rast kontinuirano nadmašivao očekivanja. Zahvaljujući rezervama koje je izgradila i odgovornom vođenju ekonomske politike, Srbija danas ima čvrst oslonac za dalji napredak i sigurnost u suočavanju sa izazovima.

Biznis Kurir

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