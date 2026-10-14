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Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade u tehničkom mandatu Siniša Mali poručio je da je najnoviji izveštaj Međunarodnog fonda (MMF) najbolji dokaz koliko država brine o svojim finansijama i koliko je Srbija uspešna na ekonomskom planu.

- Mislim da je to veoma važna vest za sve građane Srbije, dakle za one koji nisu pročitali ovaj najnoviji izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda, koji govori o tome da stopu našeg rasta, rasta naše privrede, rasta našeg BDP-a, podigli su sa stare procene od 2,8% na 3,3% samo ove godine, pri čemu mi mislimo da ćemo rasti još brže, ali dobro je da i Međunarodni monetarni fond takođe pokazuje da je Srbija jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, pri čemu i sam Međunarodni monetarni fond kaže da ćemo naredne godine rasti čak 4%, pri čemu ćemo biti ubedljivo najbrže rastuća ekonomija u Evropi - rekao je Mali novinarima.

Treća ekonomija u Evropi

- Tako da, sa te strane, je to velika potvrda našeg ekonomskog modela, našeg ekonomskog programa, koji se zasniva na investicijama, kao što je, recimo, ovo ovde, metro koji gradimo, koji podstiče razvoj naše građevinske industrije, podiže kvalitet života građana Srbije, i s druge strane, na rastu životnog standarda, odnosno rastu plata i rastu penzija.

Pad javnog duga

- U isto vreme, što mi je mnogo važno da napomenem, Međunarodni monetarni fond kaže da, uprkos tom visokom rastu, udeo javnog duga u BDP-u Republike Srbije će se spustiti sa postojećih 43,7% na 40,9%, pri čemu prosek u Evropi raste na preko 90%, udeo javnog duga u BDP-u, tako da to vam dovoljno govori koliko dobro stojimo i koliko se odgovorno bavimo našim javnim finansijama.

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- I konačno, oni takođe projektuju deficit, da će sa 3% ići na ispod 2% što se Srbije tiče, a da će Evropa zadržati taj deficit od preko 3%. Tako da, sva ta tri makroekonomska pokazatelja, dakle i stopa rasta BDP-a i udeo javnog duga u BDP-u i naš deficit, apsolutno projektovano od strane Međunarodnog monetarnog fonda, je da ćemo rasti brže i da ćemo čuvati našu stabilnost mnogo bolje nego i veće zemlje u Evropi.

Ekonomski model daje rezultate

- To je i odgovor svim onima koji kažu da se, ne znam kako, zadužujemo ili neodgovorno vodimo javne finansije, da ne bude da to govori ni neki Vučić ni neki Siniša ni bilo ko, evo, samo pročitajte izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda, veoma objektivan, na objektivan način sagledava i probleme sa kojima se Evropa suočava, ali s druge strane govori u prilog tome da naš ekonomski model, koji se zasniva, kažem, i na EXPO-u, ali s druge strane i na ovakvim investicijama, daje rezultate i da ćemo mnogo, mnogo bolje i brže rasti nego ostatak Evrope u narednih čak 5 godina - rekao je Mali.