Slušaj vest

Pre nekoliko dana izdata je prva građevinska dozvola za pripremne radove, čime je počela izgradnja državnog puta prvog B reda koji će povezati Dub - Dubce, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević, nakon obilaska radova na izgradnji ove deonice, sa tunelom ispod prevoja Kadinjača.

Ministarka Sofronijević je istakla da je cela trasa duga 6,2 kilometra, a najznačajniji i najzahtevniji objekat biće tunel ispod prevoja Kadinjača, dužine 1.260 metara. Biće izgrađena jedna tunelska cev sa dvosmernim saobraćajem sa širinom traka u tunelu od 7,2 metra, kao i paralelna cev iste dužine koja će služiti kao evakuacioni izlaz u slučaju vanrednih situacija.

Započeti radovi

Radovi su započeli sa strane Užica, dok se istovremeno izvode pripremni radovi i sa druge strane tunela, prema Bajinoj Bašti. Ministarka Sofronijević je istakla da ova deonica predstavlja važan infrastrukturni projekat za građane Užica i Bajine Bašte, posebno imajući u vidu da je postojeći put tokom zime često otežan za saobraćaj, a u slučaju velikih snežnih padavina dolazilo je i do obustave saobraćaja.

Izgradnja deonice Dub - Dubci Foto: MGSI

Izgradnjom deonice Dub–Dubci biće uspostavljena pouzdanija i bezbednija saobraćajna veza Užica i Bajine Bašte, ali i bolja povezanost sa Ljubovijom i Malim Zvornikom, kao i sa Republikom Srpskom. Nova trasa biće kraća za šest kilometara, a vreme putovanja biće skraćeno za oko 30 minuta.

Čuvamo istoriju i prirodu, ali gledamo u budućnost. Izgradnjom ove saobraćajnice značajno ćemo unaprediti kvalitet saobraćaja i života građana, a bolja povezanost stvoriće uslove za snažniji razvoj turizma i dolazak novih investicija u ovaj deo zapadne Srbije. Tokom izvođenja radova posebna pažnja biće posvećena zaštiti prirode i očuvanju spomen-kompleksa Kadinjača, koji se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, poručila je ministarka Sofronijević.