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Na Drugoj međunarodnoj konferenciji visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena – RISE 2026 u Beogradu, održan je panel pod nazivom „Od mesta za stolom do moći da se donose odluke“ (All women on board). Na ovom skupu zapaženo i inspirativno izlaganje imala je Jelena Drakulić Petrović, generalna direktorka kompanije Ringier Serbia, koja se osvrnula na sopstveni karijerni put, napredak rodne ravnopravnosti i ulogu medija u društvenim promenama.

Govoreći o svojim počecima na čelu kompanije, Jelena Drakulić Petrović rekla je da je imala nepunih 30 godina kada je došla na tu funkciju i da iza sebe ima skoro dve decenije izazovnog rada u medijskom sektoru.

- Kada sam stupila na ovu funkciju, biznis je izgledao potpuno drugačije. Bilo je potrebno ne samo hvatati se u koštac sa pravom da sednete za sto koji je u to vreme često bio rezervisan za muškarce, već se boriti i sa ogromnim izazovima tehnološkog razvoja i digitalizacije - istakla je Drakulić Petrović.

Kako je direktorka Ringier Serbia dodala, prema njenom iskustvu žene su morale da budu izuzetno fleksibilne i da su kako na našim prostorima, tako i na evropskom nivou brže napredovale u usvajanju novih znanja. Kao praktičan dokaz takvog okruženja, navela je da u kompaniji Ringier Srbija žene čine više od 60 odsto ukupno zaposlenih, dok se na rukovodećim i menadžerskim pozicijama nalazi preko 50 procenata žena.

Jelena Drakulić Petrović Foto: Mitar Mitrović

Naglasila je da predrasude neće same nestati i da je na ženama da se bore, poručivši da mlađe generacije imaju istrajan primer uspeha, a da "rezultat glavu čuva i uvek pobeđuje".

EqualVoice, inicijativa koja promoviše rodnu ravnopravnost

U nastavku izlaganja, direktorka Ringier Serbia posebno se fokusirala na ulogu medija i globalnu inicijativu EqualVoice. Ova inicijativa u kompaniji Ringier nije ostala samo na načelnim porukama, već je u potpunosti integrisana u radni proces i savremenu tehnologiju.

Jelena Drakulić Petrović je objasnila da je inicijativa EqualVoice prenesena direktno u kompanijski CMS sistem kroz AI asistenta – agenta zasnovanog na veštačkoj inteligenciji koji novinarima i urednicima u realnom vremenu pomaže da prate i proveravaju rodnu zastupljenost i ravnopravnost u objavljenim tekstovima.

- EqualVoice je platforma koja nije samo puno reči i naša volja i želja da damo jednako pravi i jednak glas ženama. Mi smo to implementirali u našu tehnologiju. Svaka kompanija ima CMS, a naš za razliku od ostalih ima asistenta i baziran je sada u naprednoj verziji i na AI. Praktično, agenta koji pomaže svakom od naših novinara da koriguju svoj rad i da provere sebe da li su ispoštovali tu jednakost i zastupljenost žena na pravi način u samom CMS, odnosno u "Publishing" sistemu koji kasnije u rad pušta članke koji dolaze do vas kao publike - rekla je Drakulić Petrović i dodala:

- Moja poruka za kraj jeste da se iskoristi otvorenost medija. Da se iskoristi politička korektnost i struktura moći i vlasti i da se kroz medije više priča o našim primerima. Kod uspešnih žena često primećujem skromnost i ustručavanje da glasno govore o svojim postignućima. Naviknute smo da ne pričamo puno o našim uspesima, a ja prva kod sebe u proteklo vreme to menjam. Sada svima pokazujem svoj primer jer sam uspela da budem i majka, i supruga, i sestra i ćerka i uspešan poslovni čovek u onom domenu u kojem sam ja želela da budem uspešna i da završim Harvard kada sam to želela. Uspela sam da odem gde sam htela i kada sam htela i šta sam htela da postignem to sam i uspela. Što više budemo javno govorile o svojim rezultatima, to ćemo brže pokazati da svaka žena to može - zaključila je Drakulić Petrović.