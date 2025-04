„Nemamo mnogo primera žena u samostalnom biznisu koje su unapredile svoje inicijalno poslovanje razmišljajući i o cirkularnoj ekonomiji, ali one svakako postoje. Recimo, jedna žena se bavi proizvodnjom ajvara, a od onoga što je ranije bilo percipirano kao otpad danas proizvodi i sastojke za kozmetičke proizvode“, izjavila je Macura.



Navela je inicijative kao što su program „Uključi se“ za digitalno osnaživanje žena u ruralnim sredinama, projekti iz oblasti cirkularne ekonomije i podrška preduzetnicama kroz javne pozive i mentorstvo. Ministarka je podsetila i na to da Srbija zauzima četvrto mesto u Evropi po učešću žena među naučnicima, ali da su one i dalje nedovoljno zastupljene u zelenim i tehničkim zanimanjima.



„Naš cilj je pravična tranzicija koja nikoga ne ostavlja po strani. Zato radimo zajedno sa obrazovnim institucijama, lokalnim samoupravama, privatnim sektorom i civilnim društvom. Spremni smo da delimo iskustva i sarađujemo sa svima u regionu“, poručila je ministarka Macura.