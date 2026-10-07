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"Zemlje širom sveta moraju brže da smanjuju javni dug i odgovore na rastuću nejednakost, dok se suočavaju sa posledicama širenja veštačke inteligencije, visokog zaduživanja i ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini", izjavila je Kristalina Georgijeva Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

- Ne možemo više da odlažemo neophodne mere - imate alate, sada pokažite mudrost da ih iskoristite - rekla je Georgijeva u govoru u Singapuru, uoči jesenjih sastanaka MMF-a i Svetske banke u Bangkoku sledeće nedelje, preneo je AP.

Ona je upozorila da prekomerni dug predstavlja sve veći teret i za bogate zemlje i za zemlje sa niskim prihodima, koje moraju da biraju između ulaganja u javno blagostanje i otplate dugova u uslovima visokih kamatnih stopa.

Georgijeva je ukazala i na rizike povezane sa naglim rastom ulaganja u veštačku inteligenciju (AI) i izgradnju centara podataka.

Prema njenim rečima, ulaganja u AI mogla bi da premaše relativni obim potrošnje na železnice, elektroenergetske mreže i telekomunikacione sisteme.

Georgijeva je pozvala zemlje da utiču na javnu potrošnju i, po potrebi, povećaju troškove zaduživanja radi kontrole inflacije, uz zaštitu najugroženijih.

Takođe je ukazala na potrebu za regulisanjem veštačke inteligencije, obukom radnika, fleksibilnijim tržištem rada, podsticanjem preduzetništva i jačanjem energetske bezbednosti.

Prema njenim rečima, nagli razvoj AI posebno koristi zemljama sa snažnim tehnološkim sektorima, dok zaobilazi mnoge druge države i time dodatno produbljuje ekonomsku nejednakost.